Auditoría a la mina de Donoso registra avance del 61%, según el tercer informe publicado por MiAmbiente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Ambiente publicó el tercer informe mensual de la auditoría integral que realiza la firma SGS al proyecto minero, detallando verificaciones preliminares sobre 370 compromisos ambientales y el análisis de riesgos y pasivos futuros.

La auditoría integral realizada por SGS Panamá Control Services Inc. a la mina de Donoso reporta un avance del 61.09% de ejecución, según el tercer informe divulgado por el Ministerio de Ambiente, que adelanta resultados preliminares sobre el cumplimiento ambiental del proyecto y la evaluación de riesgos y pasivos futuros del proyecto minero.

El tercer informe publicado este mes de febrero, abarca el período entre el 8 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026.

El documento forma parte del proceso de revisión que evalúa el cumplimiento de 370 compromisos ambientales contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto minero Cobre Panamá, operado por Minera Panamá filial de First Quantum Minerals y que fue objeto de paralización luego de declararse inconstucional el contrato entre el Estado y la empresa a finales de noviembre de 2023 por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los datos relevantes es que entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025 se realizaron inspecciones presenciales en ese proyecto, para verificar documentación, cumplimiento normativo y condiciones técnico-ambientales.

Resultados preliminares, sin dictamen final

Aunque el documento incluye resultados preliminares sobre el nivel de cumplimiento, la escala consolidada y definitiva será presentada en el cuarto informe.

El Ministerio aclaró que se trata de un informe de avance técnico y metodológico, y que aún se encuentran en análisis integral los distintos componentes evaluados:

Componente A: aspectos legales, laborales y tributarios.

Componente B: cumplimiento de los compromisos ambientales del EsIA.

Componente C: estándares técnicos y operacionales.

Componente D: identificación y valoración de riesgos actuales y pasivos ambientales futuros.

El informe también precisa que están fuera de su alcance temas relacionados con arbitrajes o disputas de propiedad.

Planta térmica de Minera Panamá. Alexander Arosemena

Entre los aspectos donde se documentaron verificaciones positivas se encuentran componentes de carácter sanitario y social. La auditoría constató la operación de la clínica del Campamento Cobre, el funcionamiento del puesto de primeros auxilios en Garden Village, ambulancias con permisos vigentes, manejo adecuado de desechos hospitalarios, farmacia con licencia vigente hasta 2027 y cumplimiento del Decreto Ejecutivo 249 sobre disposición de desechos farmacéuticos.

Estos hallazgos forman parte de los resultados preliminares que serán integrados en el informe final.

Enfoque en riesgos y pasivos ambientales

Uno de los ejes centrales del proceso auditor es la evaluación de riesgos bajo las condiciones actuales del proyecto y la identificación de posibles pasivos ambientales futuros, como insumo para la toma de decisiones del Estado.

La metodología aplicada —según detalla el informe— busca garantizar trazabilidad, coherencia técnica y robustez en el análisis, incorporando herramientas de gestión documental y un enfoque sistémico de evaluación.

Proyecto minero. LP/Alexander Arosemena

El Ministerio de Ambiente reiteró que mantiene disponibles los informes de avance en su portal institucional, en cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la información ambiental y trazabilidad del proceso.

El tercer informe consolida así más de la mitad del proceso auditor, mientras el país permanece a la espera de las conclusiones definitivas que serán presentadas en el cuarto informe mensual.

La entidad explicó que durante el período evaluado se realizaron inspecciones de campo, revisión documental y análisis técnico integral de la información remitida por las partes involucradas, contrastada con verificaciones directas en sitio.

Lo que no se cumple plenamente o es “Cumplimiento Parcial”

El informe señala áreas donde el cumplimiento se ha visto limitado por factores externos o cambios en la fase del proyecto:

• Iniciativa TAPYRES (Conservación del Tapir): Solo se ha cumplido con la Fase I (formulación del plan). Las Fases II y III no se han ejecutado totalmente debido a circunstancias legales externas y al cambio de la mina a fase de cuido y mantenimiento.

Fotografía de archivo de junio de 2023 del proyecto minero de Donoso. LP/ Alexander Arosemena

• Información a Centros de Salud: Se reporta un cumplimiento parcial, ya que la empresa informó a las autoridades de salud sobre su fuerza laboral solo de manera intermitente en meses específicos.

• Contratación de Mano de Obra Local: Este punto no aplicó en el último periodo evaluado debido a que la mina está bajo un plan de preservación que restringe la contratación de nuevo personal.

Procesos en pausa (“Inactivos”)

Debido a que el proyecto se encuentra en Plan de Preservación y Gestión Segura (Cuido y Mantenimiento), gran parte de los subprocesos operativos (como el minado, la molienda y el transporte de concentrado) se reportan como “Inactivos” para efectos de la auditoría de operación, aunque se mantienen labores de control ambiental.

En resumen, el informe muestra que los compromisos de infraestructura crítica y los sociales históricos (como el reasentamiento) están cumplidos, mientras que los compromisos de operación activa y programas biológicos de largo plazo están en suspenso o ejecución parcial debido al estado actual de inactividad de la mina.