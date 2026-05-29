Auditoría final de Cobre Panamá se retrasa: SGS solicita prórroga a MiAmbiente sin fecha definida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Había alta expectativa ciudadana por los resultados, pero la empresa evaluadora argumenta que requiere realizar verificaciones finales y compendiar los anexos estructurales.

La entrega del Informe Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, que era esperada para este viernes, fue aplazada sin una fecha definida luego de que la empresa SGS Panama Control Services Inc. (SGS) solicitó una prórroga, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en un comunicado oficial.

La medida frena momentáneamente la fuerte expectativa que mantenían diversos sectores de la ciudadanía por conocer de inmediato los resultados de la evaluación técnica, ambiental y operativa del proyecto minero.

De acuerdo con la institución, la firma consultora justificó el retraso bajo el argumento de que necesita procesar verificaciones de último momento y organizar la totalidad de los anexos que sustentan el documento.

Bodega de Concentrado de Cobre. Minería a cielo abierto; mineria; mina. Minera Panamá, Cobre Panamá, First Quantum Minerals. Donoso, Colón. Foto: Alexander Arosemena

El informe definitivo tiene como norte detectar de forma científica presuntos incumplimientos, riesgos potenciales y fallas estructurales dentro de la mina.

La metodología implementada de acuerdo a SGS, se fundamenta en un análisis multidisciplinario que abarca los siguientes componentes coordinados:

Área Legal y Financiera: Auditoría profunda a los componentes jurídicos, fiscales y tributarios.

Área Operativa: Revisión del cumplimiento técnico y del estatus laboral de la mina.

Área de Sostenibilidad: Comparación del desempeño ambiental frente al marco regulatorio panameño y los estándares internacionales.

Vista de la mina a cielo abierto Cobre Panamá, una de las más grandes de Latinoamérica, pertenece a la Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals, en una fotografía de archivo. EFE/Bienvenido Velasco

MiAmbiente garantizó que una vez concluyan las revisiones institucionales obligatorias, el reporte completo se abrirá al escrutinio público, aunque no detalló una fecha concreta.

Esta medida responde al cumplimiento de la Ley 6 de 2002 de transparencia pública y a la Ley 125 de 2020, mediante la cual el Estado panameño se adhirió a las exigencias internacionales del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y justicia ambiental.

Destaca además, que actualmente los ciudadanos interesados pueden examinar las bitácoras y los informes mensuales de avance técnico a través del portal oficial de la institución (www.miambiente.gob.pa), donde se debe agregar el informe final.

Así va la auditoría

La empresa SGS Panamá Control Services, contratada por $73,718.72 para hacer la auditoría del material procesado y semiprocesado en la mina, ha presentado hasta el momento seis informes mensuales de avances en los que ha alertado sobre riesgo ambiental por material expuesto.

Informes 1 al 3: Dedicados a la fase inicial de diagnóstico, recopilación de bases de datos, organización documental e inspecciones técnicas preliminares en el sitio.

Cuarto Informe Mensual: Reportó una consolidación técnica con un 66.37% de avance general en la evaluación.

Quinto Informe Mensual: Registró un avance del 88.84%. Fue en esta fase donde se hicieron públicos los hallazgos críticos sobre el riesgo ambiental de Drenaje Ácido de Roca (DAR) por el material acumulado a la intemperie.

Sexto Informe Mensual: Corresponde al último documento de avance entregado oficialmente a MiAmbiente. En este reporte se estructuraron la mayoría de los tomos técnicos y se auditó la matriz de más de 370 compromisos ambientales del proyecto antes de proceder con el cierre final de datos.