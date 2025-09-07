Auditoría de la mina de Donoso podría tomar entre tres y cinco meses, reitera el ministro Moltó

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que está por definirse la empresa que se encargará de realizar una auditoría integral de la mina de cobre de Donoso, proceso que puede tomar de tres a cinco meses.

Moltó, quien forma parte de la delegación que acompaña al presidente José Raúl Mulino en una gira por Japón, afirmó que, después de desarrollarse el plan de gestión segura de la mina, el segundo paso es la aprobación de la auditoría integral, que tramita el Ministerio de Ambiente.

Explicó que se unificaron los términos de referencia de ambos ministerios para que se procediera a adjudicarse la auditoría y que este paso está cerca de concretarse.

Esta auditoría debe durar de tres a cinco meses, y que, con estos resultados podrán tener una base para poder atender el tema de la mina, afirmó Moltó, de acuerdo con una entrevista divulgada por la Presidencia de la República.

“Definitivamente, con transparencia, le hemos estado anunciando a la población todo lo que hemos hecho, paso por paso, y así lo seguiremos haciendo. Como dije una vez más, el Ministerio de Ambiente ahora está a cargo de adjudicar la empresa para realizar la auditoría. Eso debe suceder pronto, eso debe tomar unos cuatro o cinco meses, y de ahí eso nos dará las bases para seguir tomando decisiones en el futuro.”

La mina de cobre de Donoso dejó de operar a finales de noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals.

La posible reactivación de la actividad minera, específicamente del proyecto Cobre Panamá, fue tema de conversación del presidente Mulino en Japón durante su discurso ante inversionistas y empresarios en la Organización de Comercio Exterior de Japón.

El mandatario reiteró que su gobierno busca manejar este tema con “la mayor transparencia posible”, sin intermediarios y bajo un enfoque que prioriza la empresa privada y la inversión privada en Panamá.