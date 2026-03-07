Auditoría de la mina registra avance del 66.37% y advierte sobre material expuesto con ‘potencial de riesgo’

Exclusivo Suscriptores

La auditoría identifica riesgos de drenaje ácido, vacíos en monitoreo ambiental y debilidades documentales, mientras reporta que la fuerza laboral del proyecto superó los 1,600 trabajadores en 2025.

El cuarto informe de la auditoría integral del proyecto Mina Cobre Panamá, elaborado por la empresa SGS y publicado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), reporta un avance acumulado de 66.37% en el proceso de verificación del cumplimiento ambiental, legal, laboral, tributario y operativo del proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón.

De acuerdo con el documento, con fecha de corte 9 de febrero de 2026, y publicado este viernes 6 de marzo, el equipo auditor se encuentra en la etapa de construcción, trazabilidad y justificación técnica de los posibles hallazgos, por lo que los resultados definitivos se presentarán en el informe final de la auditoría, previsto para abril.

Este proceso busca evaluar los pasivos ambientales futuros y verificar el cumplimiento de 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III.

Entre las observaciones preliminares, el informe advierte sobre la presencia de material de mediana y baja ley (nivel de concentración de un mineral en una roca) extraído y no procesado expuesto a la intemperie, lo que representa un riesgo potencial de generación de drenaje ácido y de aumento de concentraciones de metales en aguas superficiales y subterráneas. El drenaje ácido ocurre cuando ciertos minerales reaccionan con el agua y el oxígeno, liberando metales que pueden afectar ríos y ecosistemas cercanos.

Isaías Ramos González uno de los representantes del Centro para la Defensa Ambiental (CIAM), explicó a La Prensa, que el material al que se alude puede ser la piedra sacada de tajos, huecos, y que no fue procesada, por lo que ahora estaría reaccionando con el agua.

“La tierra de esa zona tiene alto contenido de azufre. (Queda por decir que el concentrado es hierro, azufre y cobre). Este azufre reacciona y genera ácido que se puede transportar por las lluvias generando un problema”, expresó Ramos González.

Sobre el informe, el CIAM afirma que siendo el cuarto mensual carece del núcleo técnico necesario para cumplir el propósito solicitado: diagnosticar pasivos ambientales futuros y verificar el cumplimiento integral previo.

Por su parte, Minera Panamá indicó que el procesamiento del material extraído de mediana y baja ley forma parte de las actividades contempladas dentro del Plan de Preservación y Gestión Segura del proyecto. Además, sostiene que cuando dicho plan fue aprobado en mayo de 2025, esta actividad quedó incluida dentro de las actividades no autorizadas en ese momento, sujetas a la evaluación legal, técnica y ambiental. La empresa dice que, actualmente, se encuentra a la espera de la autorización formal por parte del Ministerio de Comercio e Industrias que permita ejecutar esta actividad.

El cuarto informe publicado por el Ministerio de Ambiente también identificó limitaciones en el monitoreo de vida acuática, particularmente en la cobertura espacial de zonas consideradas críticas para el manejo hídrico. Además, se reportaron vacíos en la trazabilidad de información biológica, como registros florísticos sin coordenadas precisas ni descripciones metodológicas completas.

El informe señala igualmente debilidades en la documentación de soporte, con anexos que no corresponden a la información técnica reportada.

En cuanto al monitoreo ambiental, el documento menciona que algunas estaciones de medición de calidad del aire registraron interrupciones en su funcionamiento debido a actos de vandalismo, lo que afectó temporalmente la continuidad de la recolección de datos sobre metales como vanadio y níquel.

Pese a estas observaciones, el informe también registra áreas donde se evidenció cumplimiento. Entre ellas se destaca la ejecución sistemática de mantenimiento y control geotécnico en crestas de tajos, caminos, bancos y en el Depósito de Almacenamiento de Roca Estéril (DARE). Asimismo, se constató que las intervenciones en el suelo se han mantenido dentro de las áreas previamente autorizadas, principalmente en el tajo ya abierto, sin nuevas aperturas de frentes de trabajo.

El reporte indica además que gran parte de los subprocesos operativos se encuentran actualmente en estado inactivo, debido a la fase de cuido y mantenimiento del proyecto bajo supervisión del Ministerio de Comercio e Industrias.

Aumentaron los empleos en la mina

En materia laboral, el informe registra que la fuerza laboral reportada a las autoridades de salud se ubicó en 1,581 trabajadores en diciembre de 2024, 1,630 en enero de 2025 y 1,621 entre febrero y marzo de 2025.

A mediados de enero, representantes de Cobre Panamá, empresa filial de First Quantum Minerals, informaron que para el procesamiento y exportación de las rocas que habían quedado extraídas antes de que se paralizara el proyecto a finales de noviembre de 2023, tendrían que contratar a unas 700 personas.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, explicó a La Prensa, en enero pasado, que la autorización otorgada por el Ejecutivo permite procesar más de 38 millones de toneladas de roca, cuyo tratamiento generará alrededor de70 mil toneladas de cobre.

Fotografía aérea del proyecto Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) en Donoso (Panamá). LEFE/Bienvenido Velasco

El 2 de enero, en su discurso en la Asamblea Nacional, el presidente José Raúl Mulino ordenó la exportación del material rocoso y del concentrado de cobre acumulado que quedara aún en inventario en la mina de Donoso, al tiempo que aclaró que esta decisión no significaba la reapertura ni la reactivación de la actividad minera en el país.

El informe final de la auditoría integral está previsto para presentarse en una estructura de 14 tomos temáticos, en los que se detallarán de forma consolidada los hallazgos, análisis técnicos y conclusiones sobre el grado de cumplimiento del proyecto minero con las normas ambientales, legales y operativas vigentes.