Auditoría de la OMI examina el cumplimiento de Panamá en normas marítimas globales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Organización Marítima Internacional (OMI) inició este lunes 13 de octubre la auditoría IMSAS (Plan de Auditoría de los Estados Miembros), un proceso que evaluará a Panamá en materia de seguridad marítima, protección ambiental y formación del personal marítimo.

La revisión, que se extenderá hasta el 20 de octubre de 2025, forma parte del programa global de la OMI que busca garantizar que todos los países miembros apliquen de manera uniforme los instrumentos internacionales que regulan la actividad marítima, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El subadministrador de la AMP, Alexander De Gracia, destacó que esta auditoría representa “una oportunidad invaluable para fortalecer el papel de Panamá como líder en la administración marítima mundial”.

“Más que un ejercicio técnico, es un acto de confianza, responsabilidad compartida y mejora continua en beneficio del sistema marítimo internacional”, agregó el funcionario.

El funcionario subrayó que, como Estado de abanderamiento, de puerto y ribereño, y miembro del Consejo de la OMI, Panamá asume “con determinación su papel en la construcción de un sistema marítimo seguro, transparente y sostenible”.

Señaló que la AMP y las instituciones del Estado vinculadas al sector han trabajado de forma “constante y rigurosa” para asegurar que las operaciones marítimas nacionales cumplan con los más altos estándares internacionales de seguridad y protección ambiental.

“Esa labor es un reflejo de nuestra vocación de servicio hacia la comunidad marítima internacional”, puntualizó.

Por su parte, el auditor líder de la OMI, Bulmaro Rodríguez, explicó que la revisión abarcará el cumplimiento de convenios internacionales como SOLAS, MARPOL, STCW, Líneas de Carga, Arqueo de Buques y COLREG, en el marco del Código de Implementación de Instrumentos Obligatorios (Código III).

Durante el acto de apertura participaron representantes de instituciones estatales con responsabilidades en el sector marítimo y autoridades de las direcciones operativas de la AMP.