Panamá, 15 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INFORME

    Auditoría de la OMI examina el cumplimiento de Panamá en normas marítimas globales

    José González Pinilla
    Auditoría de la OMI examina el cumplimiento de Panamá en normas marítimas globales
    Durante el acto de apertura participaron representantes de instituciones estatales con responsabilidades en el sector marítimo. Cortesía/AMP

    La Organización Marítima Internacional (OMI) inició este lunes 13 de octubre la auditoría IMSAS (Plan de Auditoría de los Estados Miembros), un proceso que evaluará a Panamá en materia de seguridad marítima, protección ambiental y formación del personal marítimo.

    La revisión, que se extenderá hasta el 20 de octubre de 2025, forma parte del programa global de la OMI que busca garantizar que todos los países miembros apliquen de manera uniforme los instrumentos internacionales que regulan la actividad marítima, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

    El subadministrador de la AMP, Alexander De Gracia, destacó que esta auditoría representa “una oportunidad invaluable para fortalecer el papel de Panamá como líder en la administración marítima mundial”.

    “Más que un ejercicio técnico, es un acto de confianza, responsabilidad compartida y mejora continua en beneficio del sistema marítimo internacional”, agregó el funcionario.

    El funcionario subrayó que, como Estado de abanderamiento, de puerto y ribereño, y miembro del Consejo de la OMI, Panamá asume “con determinación su papel en la construcción de un sistema marítimo seguro, transparente y sostenible”.

    Señaló que la AMP y las instituciones del Estado vinculadas al sector han trabajado de forma “constante y rigurosa” para asegurar que las operaciones marítimas nacionales cumplan con los más altos estándares internacionales de seguridad y protección ambiental.

    “Esa labor es un reflejo de nuestra vocación de servicio hacia la comunidad marítima internacional”, puntualizó.

    Por su parte, el auditor líder de la OMI, Bulmaro Rodríguez, explicó que la revisión abarcará el cumplimiento de convenios internacionales como SOLAS, MARPOL, STCW, Líneas de Carga, Arqueo de Buques y COLREG, en el marco del Código de Implementación de Instrumentos Obligatorios (Código III).

    Durante el acto de apertura participaron representantes de instituciones estatales con responsabilidades en el sector marítimo y autoridades de las direcciones operativas de la AMP.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • Thomas Christiansen sufre una baja sensible en la defensa para enfrentar a Surinam. Leer más
    • IMA anuncia nuevas Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de octubre. Leer más
    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más
    • Minuto a Minuto: Comenzó el segundo tiempo, Surinam gana 1-0 a Panamá. Leer más