Aumenta decomiso de productos vencidos en Panamá: Acodeco reporta alza en 2025

La venta de productos con fecha de vencimiento expirada continúa siendo la irregularidad más frecuente detectada en los comercios del país, informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

De acuerdo con la entidad, durante el año 2025 los operativos de fiscalización permitieron el decomiso de 182,726 artículos vencidos, lo que representa un incremento de 19,743 productos en comparación con el año anterior, cuando se incautaron 162,983 artículos en 2024.

Entre los productos retirados del mercado figuran alimentos, medicamentos y artículos de higiene personal, todos considerados de riesgo para la salud de los consumidores.

Acodeco calificó como preocupante la persistencia de estas prácticas irregulares, pese a los constantes decomisos, la destrucción de mercancía y las sanciones impuestas. En ese sentido, reiteró el llamado a los comerciantes para que mantengan un control riguroso de sus inventarios y retiren oportunamente los productos próximos a vencer.

La entidad también recordó que ningún importador, distribuidor o proveedor puede alterar, ocultar o modificar información esencial del etiquetado, como la fecha de vencimiento, la composición, el origen, el peso o el precio del producto.

Otras irregularidades detectadas durante los operativos incluyen productos sin fecha de expiración visible, fechas ilegibles, doble marcación de precios, alimentos en mal estado y la ausencia de precios a la vista del consumidor.

Recomendaciones a los consumidores

+ Revisar cuidadosamente la información del etiquetado es fundamental. La fecha de vencimiento, que debe aparecer obligatoriamente en el empaque, es clave para elegir productos con mejores condiciones de calidad y frescura.

+ No solo los alimentos y medicamentos deben contar con fecha de expiración, sino también los productos elaborados con componentes químicos, como cosméticos, pinturas y artículos de limpieza e higiene personal (detergentes, cloro, desodorantes, pastas dentales, entre otros).

+ Verifique siempre la fecha de vencimiento y, si esta no es visible o presenta tachaduras, borrones, doble fecha o etiquetas superpuestas, es preferible abstenerse de adquirir el producto.

Acodeco recordó que los consumidores pueden reportar irregularidades a través de Sindi (WhatsApp y Telegram 6330-3333), en las redes sociales oficiales @AcodecoPma (Facebook y X), o mediante su página web institucional.