Panamá, 05 de marzo del 2026

    Contraloría

    Aumenta el desempleo en Panamá; alcanzó el 10.4%

    Henry Cárdenas P.
    Se indica que 45,469 personas se incorporaron a la fuerza laboral, es decir, se sumaron al grupo de personas económicamente activas. Archivo

    El desempleo en Panamá alcanzó el doble dígito al marcar 10.4%, de acuerdo con la Encuesta de Mercado Laboral, informó este miércoles 4 de marzo la Contraloría General de la República.

    En un comunicado de la institución se informa que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 27,547 personas más encontraron empleo, alcanzando un total de 1,968,748 trabajadores, lo que representa un crecimiento de 1.4%.

    También se indica que 45,469 personas se incorporaron a la fuerza laboral, es decir, se sumaron al grupo de personas económicamente activas.

    El informe completo de la Encuesta de Mercado Laboral todavía no ha sido divulgado.

    Cabe destacar que la tasa de desempleo en Panamá se elevó a 9.5% en 2024, tras haber estado en 7.4% en agosto de 2023, lo que representó un incremento de 2.1 puntos porcentuales.

    Ahora, con este reporte a septiembre de 2025, se refleja que más de 200 mil personas están desempleadas.

    “Si bien representa un reto, el aumento en la población económicamente activa indica que más personas están saliendo a buscar oportunidades, lo cual es una señal de dinamismo”, se resalta en el comunicado de la Contraloría.

    René Quevedo, asesor empresarial, destacó que la tasa de desempleo debe ser analizada en el contexto de lo que ocurrió en la economía en materia laboral en los últimos dos años (2023-2025), así como de la evolución de otros indicadores económicos y el impacto que tendrán acontecimientos recientes como la Guerra en el Medio Oriente, a corto y mediano plazo.

    Resaltó que las recaudaciones del ITBMS se redujeron en 11% vs. 2024, indicativo de una disminución de $128 millones mensuales de consumo a nivel nacional, 47% de la cual fue directamente atribuible a la pérdida de empleo formal en Panamá y Panamá Oeste.

    “En resumen, a pesar de factores externos que impactarán la generación de empleo, hay síntomas medibles de mejora en los niveles de confianza en el clima para la inversión privada en el país, que comienzan a traducirse en una dinamización de las contrataciones laborales, tendencias que se deben estar consolidando a lo largo del 2026″.

