Aumenta el tráfico en el Canal de Panamá; estas son las cifras actualizadas a julio

El flujo del comercio mundial que se mueve en transporte marítimo siguió su dinamismo pese a las tensiones geopolíticas de los últimos meses por las políticas arancelarías de Estados Unidos que afectan a muchos países pero principalmente a las importaciones procedentes de China.

Al contrario de lo que se había esperado que se redujeran algunos envíos de mercancía, el transporte de carga contenerizada se dinamizó adelantándose a la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, que entró en completo rigor este mes de agosto.

El pulso del comercio mundial se mide también con la cantidad de embarcaciones que cruzan las aguas del Canal de Panamá.

Los tránsitos en la ruta interoceánica registraron un acumulado en 10,010, en 10 meses del año fiscal 2025, es decir, de octubre de 2024 a julio 2025.

Esa cantidad de tránsitos representó un aumento de 24.78% con respecto a los 10 meses del año fiscal 2024 cuando estaban en 8,022 cruces de embarcaciones.

El volumen de tránsitos por las esclusas panamax, es decir del Canal centenario alcanzó los 7,278, representando el 72.71% del total de las operaciones. Mientras que las esclusas neopanamax registraron un acumulado de 2,732 cruces representando el 27.29%.

Aunque en número de cruces las antiguas esclusas siguen llevando la delantera, en términos de ingresos, el Administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, sostuvo esta semana que al cierre de este año fiscal, es decir en septiembre próximo, el 53% de los ingresos provendrán de las esclusas ampliadas.

“La ampliación del Canal de Panamá, mediante un Tercer Juego de Esclusas, aumentó en un 50% el volumen de carga que transita por el Canal, manteniendo el mismo número de tránsitos anuales: 13,500″, resaltó el administrador de la ACP en el reciente foro de seguridad marítima en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Tránsito por segmento

Hasta julio el mayor tránsito por el Canal desde octubre, fue de buques portacontenedores con 2,394 tránsitos, un alza de 5.23% con respecto a los 2,275 del mismo período de 2024.

El administrador de la ACP señaló que se anticipaba un aumento en los tránsitos por el adelanto de algunos pedidos e importaciones antes de que entraran los aranceles impuestos por Estados Unidos principalmente a China.

El otro segmento de gran crecimiento fue el de los buques graneleros con un total de 1,823 cruces, lo que representó un aumento de 95.60% en contraste con los 932 reportados en los 10 meses del año fiscal anterior. Este mercado había sido uno de los más afectados por la reducción de los tránsitos por el Canal debido a la prolongada temporada seca que se registró entre julio de 2023 y abril de 2024. Una vez normalizado el tránsito en un promedio de 35 a 36 cruces diarios, los buques graneleros regresaron a la vía interoceánica.

El reporte mensual del Canal refleja igualmente, que el cruce de barcos quimiqueros cerró en julio con un acumulado de 1,850, una recuperación sólida que representó un alza de 25.67% en comparación con los 1,472 registrados en igual período de 2024.

Igualmente, el cruce de buques portavehículos cerró julio con un acumulado de 735 tránsitos, 15.20% más que los 638 registrados en el acumulado de julio de 2024.

Vásquez mencionó ante la audiencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que el Canal permanecerá como una ruta segura y eficiente, lista para servir no solo a esta generación, sino a muchas más por venir. La Administración de la ACP se encamina ahora a nuevos proyectos como el embalse de río Indio, el corredor energético con un gasoducto a lo largo de la vía y prepara la licitación para construir dos puertos, el de Corozal en el Atlántico y el de Isla Telfers en el Atlántico.

Mientras tanto, el comercio mundial se adapta a la geopolítica y aunque se configuran los mercados y se buscan nuevos destinos de importaciones y exportaciones, el Canal vislumbra un crecimiento.