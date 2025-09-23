Aumenta la venta de autos eléctricos en Panamá: 591 unidades hasta agosto

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Nota de Prensa NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

La comercialización de vehículos 100 % eléctricos mantiene su ritmo ascendente en Panamá.

Entre enero y agosto de 2025 se han vendido 591 autos de este tipo, 156 más que en el mismo periodo de 2024, cuando se colocaron 435, según cifras de la Secretaría Nacional de Energía.

Julio fue el mes más dinámico, con 82 unidades vendidas, seguido de junio (79), abril (77), febrero (75), marzo (73), agosto (69) y enero y mayo (68 cada uno).

El crecimiento es sostenido: en 2024 se comercializaron 773 autos eléctricos; en 2023 fueron 434, en 2022 se vendieron 160, en 2021 se registraron 81 y en 2020 apenas 21.

La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá reporta, además, que el mercado total de vehículos nuevos —tanto de combustión como eléctricos— sumó 28,233 unidades entre enero y junio de 2025, frente a las 26,174 del mismo lapso del año pasado