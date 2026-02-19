Aumentan los precios de la gasolina a partir de este viernes 20 de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Secretaría Nacional de Energía informó sobre los precios de los combustibles que estarán vigentes a partir de este viernes 20 de febrero.

De acuerdo con lo reportado por la entidad, la gasolina de 95 octanos aumentará dos centavos por litro y se venderá a $0.91.

En tanto, la gasolina de 91 octanos subirá también dos centavos y costará $0.85 por litro.

Con respecto al diésel, se informa que mantendrá un precio de $0.83 por litro.

Los nuevos precios estarán vigentes hasta el viernes 6 de marzo.

La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados, gasolinas y diésel, cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país. El ajuste se realiza cada 14 días.