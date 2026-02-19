Panamá, 19 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Secretaría de Energía

    Aumentan los precios de la gasolina a partir de este viernes 20 de febrero

    Henry Cárdenas P.
    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigente hasta el viernes 6 de marzo. Archivo

    La Secretaría Nacional de Energía informó sobre los precios de los combustibles que estarán vigentes a partir de este viernes 20 de febrero.

    De acuerdo con lo reportado por la entidad, la gasolina de 95 octanos aumentará dos centavos por litro y se venderá a $0.91.

    En tanto, la gasolina de 91 octanos subirá también dos centavos y costará $0.85 por litro.

    Con respecto al diésel, se informa que mantendrá un precio de $0.83 por litro.

    Los nuevos precios estarán vigentes hasta el viernes 6 de marzo.

    La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados, gasolinas y diésel, cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país. El ajuste se realiza cada 14 días.

    Portadista

