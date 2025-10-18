Aumentarán vuelos a Saint Martin desde Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Saint Martin reforzará su conectividad aérea con Panamá a partir de enero del próximo año, al añadir una nueva frecuencia desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta el Aeropuerto Princess Juliana, alcanzando un total de cuatro vuelos semanales, informó Priscilla Wachter, directora adjunta de la Oficina de Turismo del lado francés de la isla.

Actualmente, Copa Airlines ofrece tres vuelos semanales: miércoles, viernes y domingos. Con la adición del vuelo los lunes, los viajeros panameños contarán con mayor flexibilidad para descubrir “La isla amigable”, conocida por combinar la elegancia francesa con la calidez tropical del Caribe.

Según cifras difundidas por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, entre enero y agosto de este año se movilizaron desde Panamá y esta isla unos 26,147 pasajeros, lo que representó un aumento de 5.38% o de 1,335 personas adicionales con respecto a los 24,812 que viajaron en igual período del año pasado.

Saint Martin también mantiene conexiones aéreas con Estados Unidos, Canadá, varios países del Caribe, Suramérica y Europa a través de otras aerolíneas como Delta, Air France, KLM y Sunwing.

Wachter destacó que este año, el flujo de turistas a la isla creció más de 50%, principalmente desde Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que motivó la expansión de la conectividad.

Resaltó que la isla ofrece múltiples atractivos un lado francés y un lado neerlandés, 37 playas de arena blanca, gastronomía con más de 500 restaurantes, deportes acuáticos, naturaleza y eventos culturales.

Entre los sitios imperdibles en el lado francés destacan:

Marigot , la capital, con arquitectura colonial francesa, su histórico fuerte del siglo XVIII y los tradicionales restaurantes “les lolos”.

Playa de Galisbay , ideal para disfrutar de aguas turquesas y arena blanca en el paseo marítimo de Marigot.

Baie Nettlé , donde se pueden practicar deportes acuáticos como esquí acuático y moto de agua.

Pic Paradis, el punto más alto de la isla (424 metros), con vistas panorámicas espectaculares.

Informó que desarrollarán planes de promoción turística junto con Panamá para promover el intercambio entre ambos países.