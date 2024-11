Aumento de cuota patronal podría afectar empleos y a las pymes, advierte la Cciap

Escuchar audio noticia

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, también se pronunció sobre el anteproyecto de ley que reforma la Caja del Seguro Social (CSS), presentado por el Órgano Ejecutivo ante la Asamblea Nacional.

Aunque considera positivo que el gobierno haya incluido aportes de diferentes sectores, expresó cautela y pidió un análisis profundo del documento.

Uno de los puntos más controversiales es el incremento de 3% en la cuota patronal del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pasando de 4.25% a 7.25%.

Aclaró que esto en realidad significa un aumento del 20% en la carga total para los empleadores. “Entendemos que si ese es el aporte que nos corresponde como empresarios, es un tema que tenemos que evaluar”, dijo.

Afirmó que no habían propuesto este aumento. A su juicio, esto podría afectar a los jóvenes y a las pequeñas y medianas empresas y se debe evaluar la posibilidad de implementar el aumento de manera progresiva. “Esperamos que esto no lleve a despidos ni afecte la creación de empleo”, expresó.

De igual forma, dijo que aunque no solicitaron aumentar la edad de jubilación, entiende que esta controvertida medida puede ser necesaria para asegurar la sostenibilidad del sistema.

“La propuesta del gobierno no se parece en nada o en general a ninguna en particular. Yo creo que ha sacado un pedazo o algo de todas. Vuelvo y repito, nosotros no propusimos aumento de la edad”, reiteró.

Respecto a los empleadores que no han cumplido con sus obligaciones, pide que enfrenten consecuencias legales y enfatizó en la necesidad de auditorías forenses en la CSS para identificar y sancionar malas prácticas del pasado. “Esta ley no es borrón y cuenta nueva”, declaró.

Otro aspecto del proyecto que abordó Arias fue el compromiso del Estado de aportar unos 900 millones de dólares adicionales al presupuesto de la CSS.

El empresario aclaró que el cálculo real podría superar los 1,200 millones de dólares, el cual debería ser suficiente para sostener el pago de jubilaciones durante los próximos siete años, aunque se podrían necesitar estudios adicionales para confirmar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

Arias también consideró favorable la propuesta de transferir el programa de los “120 a los 65″ del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la CSS, ajustándolo a 144 dólares para compensar la inflación acumulada desde su creación.

“Esta medida le da mayor solidez y transparencia al sistema, evitando duplicidades y permitiendo que la CSS administre con mayor eficiencia los fondos destinados a personas en situación de vulnerabilidad”, comentó.

Frente a las manifestaciones y protestas que comenzaron en la Universidad de Panamá y a las afueras de la Asamblea Nacional el miércoles 6 de noviembre, Arias expresó su deseo de que el debate sobre el proyecto de ley se desarrolle en un clima de respeto y transparencia.

Indicó que el gremio no apoya el cierre de calles ni otras formas de protesta que puedan afectar la actividad económica, especialmente en un contexto de lenta recuperación tras la pandemia y con una tasa de desempleo que afecta a gran parte de la población juvenil.

“Pedimos a los panameños que se informen y lean el proyecto antes de emitir juicios y que participen activamente en la Asamblea Legislativa, donde se están discutiendo los detalles de la reforma”, exhortó.