Aumentos en pasaje a Taboga generan tensiones; Defensoría pide abrir el mercado a nuevos operadores

Residentes y comerciantes de Taboga se reunieron con la Defensoría del Pueblo para abordar el polémico aumento en las tarifas del transporte marítimo hacia la isla.

Este viernes 14 de noviembre, el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc González, se trasladó a Taboga para tratar el reciente incremento en el precio de los pasajes y las diferencias entre las empresas que prestan el servicio.

Durante el encuentro, Leblanc insistió en que la apertura a nuevos operadores es clave para generar precios más accesibles.

“Es fundamental promover la libre competencia para que los usuarios tengan acceso a precios justos. Por eso proponemos que el Concejo evalúe un mecanismo de identificación para los residentes de Taboga que les permita acceder a tarifas diferenciadas y acordes con lo aprobado. Este tipo de medidas ya se aplica en otros países y Panamá puede adoptarlas”, explicó.

El defensor indicó además que la Defensoría ha sostenido acercamientos con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para analizar posibles afectaciones a la libre competencia y revisar las razones detrás de los aumentos reportados.

El pasado 7 de noviembre, los operadores Taboga Express Fast Ferry y Barcos Calypso anunciaron una suspensión temporal de sus servicios hacia la isla, alegando la falta de garantías en la seguridad del muelle donde atracan las embarcaciones.

Taboga, conocida como la Isla de las Flores, es una isla volcánica cercana a Ciudad de Panamá, famosa por su vegetación tropical, playas tranquilas y su encanto histórico. La isla está a solo 20 km de la capital y se llega fácilmente en transbordador desde la Calzada de Amador, con un trayecto de aproximadamente 30 minutos.

La decisión se da en medio de un clima de tensión entre los residentes y las empresas marítimas, luego del aumento del costo del pasaje: de $20 a $24 para residentes y $30 para turistas, medida que provocó recientes protestas en el puerto.

Representantes de los residentes ya se han reunido con otras entidades, como la Autoridad de Turismo de Panamá, para expresar su rechazo al incremento. Sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo sobre este tema.