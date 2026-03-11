Aurelio Barría Pino en Expocomer 2026: ‘Hoy más que nunca Panamá es un país puente para los negocios’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La edición número 42 de Expocomer 2026 fue inaugurada con un llamado a consolidar el papel de Panamá como plataforma internacional de negocios, durante las palabras de apertura de Aurelio Barría Pino, presidente de la comisión organizadora del evento.

Barría Pino destacó que la feria, organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), se ha consolidado como una vitrina del comercio mundial y un punto de encuentro para empresas, inversionistas y compradores internacionales.

Subrayó que Panamá se ha consolidado en los últimos años como un centro MICE (Meetings, Incentives, Congress and Exhibitions), un segmento especializado en la organización de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones que genera alto impacto económico y atrae visitantes con mayor capacidad de inversión.

Foto: Alexander Arosemena

Según indicó, esta vocación tiene raíces históricas en el país. Recordó que durante la época colonial Panamá fue sede de las Ferias de Portobelo, que conectaban el comercio entre continentes.

También mencionó el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado en 1826 por Simón Bolívar, como ejemplo del papel histórico del istmo como punto de encuentro entre naciones.

Barría Pino señaló además que durante la Fiebre del Oro de California, Panamá volvió a convertirse en una ruta estratégica para conectar océanos, personas y oportunidades comerciales.

“Hoy más que nunca somos un país puente, un territorio donde el mundo se encuentra para intercambiar bienes, ideas y capital”, afirmó.

El presidente de la comisión organizadora recordó que Expocomer nació hace más de cuatro décadas como una iniciativa inspirada en la visión del empresario Dominador Kaiser Bazán, quien buscó convertir a Panamá en una vitrina del comercio global.

Foto: Alexander Arosemena

De acuerdo con los datos presentados, esta plataforma reúne a más de 600 empresas de más de 30 países y genera cerca de $200 millones en transacciones comerciales, además de una derrama económica estimada en $45 millones y unas 10,000 noches de hotel durante el evento.

Barría Pino destacó además que en esta edición participan por primera vez delegaciones de Suiza y Grecia, lo que refleja —según dijo— la confianza internacional en Panamá como centro de negocios.

Durante su intervención, Barría también anunció que Panamá será sede de World of Coffee Panamá 2026, que se realizará en alianza con la Specialty Coffee Association of Panama.

Se trata de la primera vez que esta feria internacional del café de especialidad se realizará en América Latina, lo que —según indicó— reconoce tanto la calidad del café panameño como la capacidad del país para organizar eventos globales.

En su discurso, Barría también destacó el contexto económico en el que se realiza la feria y reconoció el rol del gobierno en promover un entorno favorable para la inversión.

Foto: Alexander Arosemena

Indicó que la disciplina fiscal y la estabilidad económica envían señales de confianza a los mercados internacionales, lo que fortalece la competitividad del país.

Además, resaltó la reciente integración de Panamá como Estado asociado al Mercosur y su participación en espacios de diálogo económico regional.

La edición 2026 también contará con cinco foros paralelos, entre ellos un congreso sobre comercio internacional de bienes, un foro sobre innovación en salud, el Premio Nacional a la Innovación Empresarial organizado junto con Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y encuentros sobre empresas lideradas por mujeres y asociaciones público-privadas.

Asimismo, se anunció el debut del Congreso Internacional de Franquicias, enfocado en oportunidades de inversión bajo este modelo de negocio.

Barría Pino señaló que el evento también ha incorporado innovaciones para mejorar la experiencia de los visitantes, como la digitalización del registro y acceso para reducir el uso de papel, así como alianzas culturales con instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, el Teatro Nacional de Panamá y el Biomuseo.

Foto: Alexander Arosemena

Al cierre de su intervención, Barría Pino invitó a los participantes nacionales e internacionales a aprovechar la plataforma para generar alianzas, concretar negocios y fortalecer la cooperación regional.

“Panamá está abierta al mundo, al comercio, a la inversión y a la cooperación”, concluyó.