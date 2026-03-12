Aurelio Barría Pino encabeza la única nómina para dirigir la Cámara de Comercio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) acuden a las urnas este jueves 12 de marzo para elegir a su nueva junta directiva para el periodo 2026-2027.

La única nómina está encabezada por el empresario Aurelio Barría Pino, quien hasta ahora calificó la jornada electoral como exitosa.

Barría Pino, presidente de Expocomer, explicó que la elección se realiza en el tercer día de la feria internacional y se espera que los resultados se conozcan este jueves después de las 7:00 p.m., hora en que cierran las urnas.

Sobre el panorama económico y social que le depara al país este año, indicó que en el ambiente hay mucho positivismo. “Eso lo he visto y sentido cuando hablo con diversos empresarios del país”, dijo.

“Debería ser un buen año porque tenemos buenos indicadores”, sostuvo Barría Pino.

Aseguró que en Panamá hay una inflación controlada por el momento y que el PIB ha venido creciendo en comparación con otras naciones de la región, lo que resulta favorable.

Se espera, añadió, que en 2026 arranquen grandes obras impulsadas por el Gobierno, lo que permitirá dinamizar la economía, entre ellas proyectos de ampliación de carreteras, entre otros. Además, el Canal de Panamá tiene previsto iniciar prontamente el gran proyecto del embalse de Río Indio.

En el sector bancario, agregó, también se ha registrado un repunte favorable.

Entre los retos que enfrentará el país, señaló, están la generación de empleo y la educación, este último tema que ya está en la mesa luego de que el Ministerio de Educación anunciara algunas reformas.

Barría Pino sucederá en el cargo al empresario Juan Arias Strunz.