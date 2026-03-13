Aurelio Barría Pino es elegido presidente de la Cámara de Comercio de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El empresario Aurelio Barría Pino fue elegido este jueves 12 de marzo como presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) para el período 2026-2027.

La elección se realizó durante la Primera Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Cciap, en la que la membresía también escogió a los directores principales y suplentes que integrarán la nueva junta directiva junto a Barría Pino. La proclamación de los ganadores estuvo a cargo de la Junta de Elecciones, presidida por Irvin Halman.

“Quiero agradecer por el esfuerzo realizado y por asumir el compromiso en un año tan desafiante. Nos enfrentamos a retos que pondrán a prueba nuestra capacidad como directores de gremio, empresarios y ciudadanos responsables”, anunció el presidente electo del gremio empresarial, quien tomará posesión formal del cargo el próximo 8 de abril.

Según se informó, entre los principales proyectos para el período 2026-2027 destaca el fortalecimiento del propósito de la Cámara de Comercio: promover, conectar y defender a la empresa privada, siempre en función del bienestar nacional. También se prevé impulsar misiones comerciales internacionales para atraer inversiones al país y facilitar que empresarios panameños exploren nuevos mercados.

En materia de empleo, Barría Pino señaló que el gremio se mantiene a la expectativa de la Ley de Pasantías, considerada clave para la inserción laboral. Además, manifestó su intención de respaldar a quienes decidan emprender nuevos negocios, brindándoles el conocimiento técnico del gremio e invitándolos a integrarse a la Cámara como una vía para generar valor y oportunidades de trabajo.

Actualmente, el presidente electo se desempeña como presidente de la Comisión de Exposiciones y Eventos de la Cciap (2025-2026), primer vicepresidente del gremio y director principal del Grupo 5 Automotores y Equipos Pesados. También es gerente general de Inversiones Barría, S.A. (INBASA), empresa dedicada a la distribución de lubricantes y productos automotrices, y miembro de la CCIAP desde 1974.

Barría Pino, quien cuenta con 20 años de experiencia en las áreas comercial y retail de multinacionales, sucederá en el cargo a Juan Arias Strunz.