Panamá, 26 de mayo del 2026

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    Protocolo

    Austria inicia proceso para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

    El gobierno de la nación europea comunicó formalmente su decisión de sumarse al tratado interoceánico.

    Martha Vanessa Concepción
    Austria inicia proceso para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
    Un buque se prepara para entrar al Canal de Panamá desde el lado Pacífico. Foto: LP / Alexander Arosemena

    El Gobierno Federal de la República de Austria decidió iniciar formalmente el proceso de protocolo para adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, informó este martes, la cancillería panameña.

    +info

    Guerra o paz: cómo protege el Tratado de Neutralidad la operación del Canal de Panamá

    En una carta oficial dirigida a la Ministra Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria, Beate Meinl-Reisinger, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha expresó su más sincero agradecimiento por lo que consideró “un noble y significativo gesto diplomático”.

    Austria inicia proceso para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
    Canal de Panamá recibió el primer tránsito de crucero de línea Virgin Voyages. Cortesía ACP

    De acuerdo al canciller esta decisión constituye una clara demostración de confianza en el país, en el valor del derecho internacional y en la importancia de preservar la estabilidad de la ruta.

    El comunicado resalta que Austria posee una larga y respetada tradición de compromiso con la paz, la neutralidad y el multilateralismo, razones por las cuales su adhesión reviste un significado especial.

    Para la diplomacia panameña, este paso trasciende lo estrictamente jurídico, convirtiéndose en una expresión de solidaridad internacional orientada a garantizar que el Canal de Panamá permanezca abierto, seguro, neutral y al servicio de todas las naciones del mundo.

    Martha Vanessa Concepción

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