Autoridad Marítima de Panamá revisará resolución sobre acceso a la información tras solicitud presidencial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Junta Directiva de la institución se reúne de urgencia este martes para reconsiderar el documento publicado el pasado viernes en la Gaceta Oficial.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) convocó a una reunión extraordinaria de su Junta Directiva para este martes 1 de septiembre, con el objetivo de revisar y reconsiderar la polémica Resolución JD No. 012-2026 que restringe hasta el año 2036 el acceso público a información sobre todas las concesiones portuarias y otros procesos administrativos del sector marítimo.

La medida institucional se tomó en respuesta directa a una solicitud del presidente de la República José Raúl Mulino, quien aseguró desconocer por qué se había tomado tal acción.

El mandatario pidió evaluar el documento emitido el pasado viernes 28 de agosto en la Gaceta Oficial N° 30600, el cual había generado inquietud en el sector marítimo y portuario por su posible impacto en la transparencia.

De acuerdo con el comunicado oficial de la AMP, la sesión de urgencia busca alinear la normativa con los principios de transparencia y estricta legalidad.

La polémica resolución de restricción también advierte que la divulgación indebida de la información podría generar responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Tras el acceso restringido, según la institución, el propósito final es establecer mecanismos más eficientes que garanticen de forma plena el derecho al acceso a la información pública, bajo el estricto cumplimiento de la Ley 6 del 22 de enero de 2002.