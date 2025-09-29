Panamá, 29 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Protección de la vida marina

    Autoridades marítimas desarrollan estrategia para retirar las redes fantasmas

    Henry Cárdenas P.
    Autoridades marítimas desarrollan estrategia para retirar las redes fantasmas
    Se informó que los pescadores artesanales tendrán la facilidad de desechar estas redes de manera segura. Cortesía

    El puerto de La Boca, corregimiento de Ancón, fue el punto de partida para minimizar los daños de las redes fantasmas, una de las formas de basura plástica más letales para la vida marina y, por ende, para la contaminación de los océanos.

    Una de las estrategias para combatir este problema es la colocación de contenedores para el descarte de estas redes, la cual fue emprendida de forma conjunta por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

    Se informó que los pescadores artesanales tendrán la facilidad de desechar estas redes de manera segura.

    “Este es un proyecto que queremos llevar a todos los puertos estatales administrados por la AMP”, explicó Yader Sánchez, oficial de Prevención y Control de la Contaminación de la AMP.

    Se resalta que la iniciativa busca aprovechar de forma integral los residuos de redes, a través de la generación de combustibles alternativos para la producción de cemento, por medio del proceso de incineración; una acción que promueve la economía circular.

    Autoridades marítimas desarrollan estrategia para retirar las redes fantasmas
    Una de las estrategias para combatir este problema es la colocación de contenedores para el descarte de redes. Cortesía

    “Las redes abandonadas, o redes fantasmas, como se le denomina, ocasionan un grave daño al ecosistema marino. Por lo tanto, es muy importante rescatarlas, cortarlas, sacarlas del mar y darles un mejor uso, fuera del agua, donde contaminan el medio ambiente”, dijo por su lado Gerardo Irimia Arosemena, administrador encargado de la ARAP.

    De acuerdo con los datos de la ARAP, en 2024 se retiraron alrededor de 1,300 kilogramos de redes, solo en la bahía de Panamá.

    Cabe recordar, que ese año se registraron tres casos de enredo de ballenas en el golfo de Panamá, lo que alerta sobre la gravedad del problema.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más
    • Premios Juventud en Panamá alcanzan una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Leer más
    • TI Panamá pide frenar los pagos a Hombres de Blanco: sus contratos ‘no tienen sustento legal’. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este viernes 26 de septiembre. Leer más