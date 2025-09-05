Autoridades y sector hotelero fortalecen acciones para la seguridad de los turistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Autoridades de los estamentos de seguridad y de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en conjunto con representantes de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), llevaron a cabo una reunión de coordinación para fortalecer las acciones de seguridad para los turistas, en la ciudad capital y regiones del interior del país.

Entre los puntos que se abordaron en la reunión están exponer la situación actual y levantar un diagnóstico conjunto, acordar acciones de vigilancia y protección, tanto para los turistas como para el patrimonio cultural del país, y definir un plan de continuidad operativa de la Oficina de Asistencia al Turista, que contemple el fortalecimiento de recursos humanos, tecnológicos y de comunicación.

Otro aspecto que se analizó fue establecer mecanismos de información y atención al visitante, incluyendo protocolos de reacción inmediata ante incidentes.

Jorge Correa, subadministrador general de la ATP, enfatizó que la seguridad es un elemento esencial para consolidar al país como un destino turístico competitivo. “La articulación con los estamentos de seguridad garantiza que nuestros visitantes puedan recorrer el país con confianza y tranquilidad”, afirmó Correa.

Por su parte, Ángel Delgado, coronel del Cuerpo de Bomberos de Panamá, indicó que se busca brindarle la mejor atención posible a los turistas en temas de seguridad.

“Este tipo de reuniones es importante porque buscan garantizar una coordinación efectiva entre las instituciones, que redunde en un turismo de calidad”, afirmó.

En tanto, los representantes de Apatel destacaron que la seguridad también es prioridad para el sector hotelero, que recibe a miles de visitantes nacionales y del extranjero cada año.

En la reunión se contó con la participación de personal del Ministerio de Seguridad, Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Servicio Nacional de Migración, Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Ambiente.