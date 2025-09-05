Panamá, 05 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Coordinación

    Autoridades y sector hotelero fortalecen acciones para la seguridad de los turistas

    Henry Cárdenas P.
    Autoridades y sector hotelero fortalecen acciones para la seguridad de los turistas
    Las entidades y el sector hotelero mantendrán el trabajo conjunto, enfocado en el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020–2025. Cortesía

    Autoridades de los estamentos de seguridad y de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en conjunto con representantes de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), llevaron a cabo una reunión de coordinación para fortalecer las acciones de seguridad para los turistas, en la ciudad capital y regiones del interior del país.

    Entre los puntos que se abordaron en la reunión están exponer la situación actual y levantar un diagnóstico conjunto, acordar acciones de vigilancia y protección, tanto para los turistas como para el patrimonio cultural del país, y definir un plan de continuidad operativa de la Oficina de Asistencia al Turista, que contemple el fortalecimiento de recursos humanos, tecnológicos y de comunicación.

    Otro aspecto que se analizó fue establecer mecanismos de información y atención al visitante, incluyendo protocolos de reacción inmediata ante incidentes.

    Jorge Correa, subadministrador general de la ATP, enfatizó que la seguridad es un elemento esencial para consolidar al país como un destino turístico competitivo. “La articulación con los estamentos de seguridad garantiza que nuestros visitantes puedan recorrer el país con confianza y tranquilidad”, afirmó Correa.

    Por su parte, Ángel Delgado, coronel del Cuerpo de Bomberos de Panamá, indicó que se busca brindarle la mejor atención posible a los turistas en temas de seguridad.

    “Este tipo de reuniones es importante porque buscan garantizar una coordinación efectiva entre las instituciones, que redunde en un turismo de calidad”, afirmó.

    En tanto, los representantes de Apatel destacaron que la seguridad también es prioridad para el sector hotelero, que recibe a miles de visitantes nacionales y del extranjero cada año.

    En la reunión se contó con la participación de personal del Ministerio de Seguridad, Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Servicio Nacional de Migración, Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Ambiente.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Panamá negocia vuelo directo con Japón y extensión de la exoneración de visas a los panameños. Leer más
    • Dino Mon admite que las reservas de salud se agotarían en dos años sin cambios urgentes. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete: 11 empresas interesadas en desarrollar el proyecto por 27 millones de dólares. Leer más