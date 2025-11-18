Autorizan compra de terreno por $6 millones para ampliar el Aeropuerto de Isla Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 18 de noviembre la adquisición de un terreno clave para la expansión del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, en Isla Colón, Bocas del Toro.

A través de la Resolución No. 137-25, se autorizó a la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) la compra de la finca por un monto de $6 millones, una inversión “que busca impulsar la capacidad operativa y turística de la región”, destacó Presidencia en un comunicado.

El terreno, propiedad de Héctor Fitzgerald y registrado bajo el Folio Real No. 347 del Registro Público, tiene una extensión de 13 hectáreas, 9,988 metros cuadrados y 618 decímetros cuadrados.

Actualmente, gran parte de las operaciones del aeropuerto se realizan dentro de esta finca privada, lo que hacía necesaria su adquisición para desarrollar futuros proyectos de expansión, añade la nota.

Según la AAC, la compra permitirá ejecutar mejoras y adecuaciones en la infraestructura aeroportuaria, con el fin de incrementar la capacidad instalada, facilitar un mayor número de operaciones simultáneas y mejorar el flujo de pasajeros. “Estas intervenciones buscan garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad operacional”, indicó.

La modernización del aeropuerto también apunta a fortalecer el posicionamiento de Isla Colón y Bocas del Toro como uno de los destinos turísticos más importantes del país, al brindar instalaciones más seguras, eficientes y acordes al crecimiento de la demanda.

La ACC señaló que la adquisición cuenta con el respaldo de la Junta Directiva de la AAC, que aprobó la operación mediante la Resolución No. 14 del 16 de abril de 2025.