Autorizan la importación de 90 mil quintales de café oro por desabastecimiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Consejo de Gabinete autorizó este martes 21 de abril de 2026 realizar una convocatoria para la importación al país de un contingente de 90 mil quintales de café oro, por desabastecimiento.

La Presidencia de la República informó que el Decreto N. 4-26 establece una fecha límite para importar este producto, que será hasta el 30 de septiembre de 2026. Además, adelantó que este contingente arancelario deberá ser identificado como materia prima y que su importación pagará un derecho arancelario a la importación de 3%.

Se destaca que la decisión se tomó luego de una reunión con la Cadena Agroalimentaria de Café, celebrada el pasado 5 de marzo de 2026, en la que estuvieron presentes representantes de los productores de café, además de intermediarios, exportadores, compradores y tostadores, donde se recomendó la aprobación de un contingente arancelario por desabastecimiento.

El café oro o verde es el grano de café procesado, lavado, despulpado y secado, que aún no ha sido tostado.

Asimismo, se resalta que la medida permitirá cubrir el déficit existente sin afectar la producción nacional de este producto, cuya cosecha para el presente año agrícola ha sido comprada en su totalidad por la industria nacional procesadora.