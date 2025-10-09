Avanza la rehabilitación de caminos en la cuenca del río Indio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Canal de Panamá comenzó los trabajos de rehabilitación de caminos de producción en la cuenca del río Indio, en coordinación con los ministerios de Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario.

A través de un comunicado, se informó que las mejoras buscan facilitar el acceso y la comunicación de unas 3,000 personas que habitan en comunidades rurales de la zona.

Las labores iniciaron con la adecuación de los primeros 8 kilómetros de caminos que conectan a Los Uveros, La Conga Abajo y San Cristóbal, parte de un plan que prevé intervenir 60 kilómetros en total.

Entre las tareas ejecutadas se incluyen la limpieza y nivelación de las vías, el relleno y compactación de tramos deteriorados, y la reparación de drenajes, cunetas y alcantarillas para mejorar el manejo del agua. T

También se realizan ajustes en pasos de quebradas y vados, junto con la instalación de señalización básica para reforzar la seguridad vial.

Según el Canal, estas mejoras buscan reducir pérdidas postcosecha, acortar los tiempos de traslado y facilitar el acceso a servicios básicos, además de fortalecer la economía local en comunidades que dependen de estas rutas para movilizar su producción agrícola.

Los trabajos se coordinan con varias entidades del Estado y siguen “los lineamientos técnicos para caminos rurales, adaptados a las condiciones del terreno en la cuenca”.

En esta zona, se tiene previsto el desarrollo de un reservorio de agua para el consumo y las operaciones de la vía Interoceánica.

El proyecto comenzaría en el año 2027, según el cronograma de la Canal. Se proyecta que la obra culminaría en un periodo entre cuatro y cinco años.

Desde hace varios meses, representante del Canal realizan reuniones con los residentes de las áreas que serán impactadas con el desarrollo de la obra.

Al menos 2 mil 500 personas, que representan cerca de 550 familias en 38 comunidades, son las que estarían dentro del proceso de reasentamiento, de acuerdo a los resultados preliminares del censo.

Datos oficiales indican que el lago de río Indio inundaría 4 mil 600 hectáreas, pero el programa de titulación es para toda la cuenca de río Indio que comprende 58,000 hectáreas. Esta cuenca está ubicada en tres provincias Panamá Oeste, Coclé y Colón.