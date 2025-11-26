Panamá, 26 de noviembre del 2025

    Transporte aéreo

    Avianca extiende la suspensión de vuelos a Venezuela y los reprograma para el 5 de diciembre

    Katiuska Hernández
    Avianca indica que se mantendrá monitoreando la situación para reanudar los vuelos con la garantía de la seguridad para pasajeros y tripulantes. Cortesía

    Avianca anunció que mantendrá suspendida su operación entre Bogotá y Caracas y que los vuelos previstos para el 27 de noviembre serán reprogramados para el próximo viernes 5 de diciembre, mientras se aclaran las condiciones de seguridad emitidas por autoridades aeronáuticas internacionales y colombianas.

    La aerolínea aclaró que la medida de suspensión temporal de las operaciones responde a la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y a las recomendaciones de la autoridad aeronáutica colombiana de reforzar la seguridad para pasajeros y tripulaciones en la región.

    Ante este panorama, la aerolínea Avianca hizo un llamado urgente a las autoridades de aviación para que clarifiquen oportunamente las condiciones y lineamientos comunicados.

    Indicaron que Venezuela es un destino al que han volado por más de seis décadas y esperan retomar las operaciones tan pronto estén dadas las condiciones.

    Mientras tanto, recomiendan a los pasajeros con reservas confirmadas en la ruta Bogotá–Caracas que reprogramen sus vuelos o pueden solicitar alguna de estas alternativas:

    • Reprogramar el viaje en la misma ruta, sin costo, para volar hasta un año después de la fecha original.

    • Cambiar el origen o destino a Cúcuta, sin cobros adicionales y sujeto a disponibilidad.

    • Solicitar reembolso de los trayectos no utilizados.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


