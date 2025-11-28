Avianca suspende la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La aerolínea colombiana Avianca anunció este viernes la suspensión de la venta y la operación de vuelos desde y hacia Venezuela, luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de ese país revocara la concesión de vuelo a seis aerolíneas.

“Siguiendo la decisión del INAC, Avianca informa que suspendió la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela. Para la aerolínea, la prioridad es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores”, señaló la compañía en un comunicado.

El Gobierno de Nicolás Maduro revocó el miércoles la concesión de vuelo a las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines (Turquía) y Gol (Brasil), al acusarlas de “sumarse a las acciones de terrorismo” de Estado promovidas por Estados Unidos y cancelar sus vuelos “unilateralmente” hacia y desde Venezuela, según el Ministerio de Transporte y el INAC.

Esto ocurrió luego de que el Gobierno de Venezuela diera un plazo de 48 horas, que venció el miércoles al mediodía (16:00 GMT), a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela.

La cancelación de los viajes por parte de estas empresas respondía a una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que instó a las aerolíneas comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, en medio del despliegue militar ordenado por el Gobierno de Donald Trump en aguas próximas a ese país para luchar contra el narcotráfico.

En ese sentido, Avianca ofreció a sus clientes afectados reembolsos o la posibilidad de volar “con condiciones especiales” desde o hacia Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela.

La aerolínea recalcó que durante más de 106 años ha conectado “países, historias, culturas y costumbres, priorizando siempre la seguridad en sus operaciones”.

“En el caso de Venezuela, ese compromiso se evidencia en las más de seis décadas de operación que han facilitado el reencuentro de familias y el desarrollo de la actividad comercial y turística binacional (...) La aerolínea confía en que la situación de conectividad aérea de Venezuela evolucionará favorablemente y reitera su intención de retomar operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan”, agregó la información.