Avicultura panameña crece 4.9%, pero teme competencia por las importaciones

La industria avícola panameña registró un crecimiento de 4.9% en lo que va de 2025, consolidándose como el principal proveedor de proteínas en los hogares del país. Sin embargo, enfrenta un serio desafío: la entrada de productos como musloy encuentro de pollo proveniente de Estados Unidos a precios por debajo de su costo, lo que amenaza la producción nacional y los empleos del sector.

Así lo afirmó en entrevista con La Prensa el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip), Luis Castroverde, quien también lidera la Federación Centroamericana y del Caribe de Agricultura.

“El pollo y el huevo son las proteínas más consumidas en Panamá”, resaltó.

¿Cómo ha evolucionado la industria avícola en Panamá este año?

La avicultura ocupa un lugar muy importante en el aporte económico y social del país. En lo que va del año hemos estado creciendo alrededor del 4.90%. El pollo y el huevo son las proteínas más consumidas en los hogares panameños, y eso refleja el papel que juega nuestra actividad en la seguridad alimentaria.

En el caso del pollo, Panamá es el mayor consumidor de carne de pollo en Latinoamérica, con 56 kilos por persona al año. En el huevo todavía hay espacio para crecer, estamos muy por debajo de países como México, que consumen más de 400 unidades.

Datos de la producción

La producción de pollo alcalzó al cierre de 2024 los 229 millones de kilogramos, lo que representó un aumento de 4.5% en comparación con los 219 millones de kilogramos registrados en 2023. En total se producen alrededor de 112 millones de unidades de pollos enteros para el consumo local. Cada panameño consume 56 kilos de pollo por persona al año.

Al cierre de julio de 2025 la producción avícola acumulaba un total 303 millones de libras, unos 137.43 millones de kilogramos.

Mientras que la producción de huevos cerró el año pasado en 852 unidades, un incremento de 11.51% en contraste con los 764 millones de unidades de 2023. El consumo de huevos por persona al año es de 208 unidades.

“Competimos contra importaciones por debajo de su costo”

¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan?

El mayor riesgo son las importaciones de muslo-encuentro de Estados Unidos, que entran por debajo de su costo de producción. Competir en una economía abierta contra ese tipo de producto es sumamente preocupante.

Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio advertimos que el pollo era un producto sensitivo. La producción avícola panameña es eficiente, con tecnología de punta y rendimientos similares a los líderes mundiales, pero estamos en desventaja porque el mercado estadounidense está cerrado para nuestras exportaciones, mientras que sus excedentes llegan aquí a precios que afectan a productores y pequeños empresarios locales.

Según datos de Anavip en 2024 ingresaron a Panamá por importaciones 14.30 millones de kilogramos de carne de pollo, lo que representó un aumento de 15.32% si se compara con los 12.40 millones de kilogramos que se importaron en 2023.

“Pedimos medidas de protección en el marco del TLC”

¿Qué gestiones han realizado con las autoridades?

Nos hemos reunido con el Ministerio de Comercio para plantear nuestros argumentos. En octubre habrá reuniones bilaterales de revisión agrícola previstas en el tratado.

Las condiciones que hace más de 20 años justificaron que el pollo fuera considerado un producto sensitivo se mantienen. Por eso creemos que la solución debe ser establecer salvaguardas o límites a las importaciones. Nunca hemos dicho que estamos en contra de ellas, pero deben tener un tope porque de lo contrario el daño a la producción y al empleo será muy grande.

¿Qué eventos estará desarrollando el gremio?

Panamá será sede del XXVII Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura del 10 al 12 de septiembre en el Panama Convention Center. Tendremos más de 9,000 metros cuadrados de exhibición, 250 empresas proveedoras de tecnología, 48 conferencias internacionales y delegaciones de 28 países.

Este evento pone a Panamá en el mapa de la avicultura mundial y nos permite seguir avanzando hacia una agricultura de precisión, con herramientas como análisis de datos e inteligencia artificial que fortalecerán la actividad de la industria en toda la región.