BAC anuncia proceso de adquisición de Multibank

BAC Holding International Corp. (BHI) informó que su junta directiva ha acordado convocar a una asamblea de accionistas para deliberar sobre la posible adquisición del 99.5% de las acciones de Multi Financial Group Inc. (MFG), matriz de Multibank, S.A., Multibank Seguros y Multi Securities.

Según el hecho de importancia publicado en su sitio web, la transacción sería realizada por BAC International Corporation (BIC), filial de BHI y propietaria del 99.9% de las acciones de BAC International Bank, Inc. (BIB).

Con esta operación, la entidad resultante tras la eventual fusión fortalecerá su posición, ubicándose entre los tres bancos más grandes de Panamá y consolidándose en el mercado de Centroamérica.

En conjunto, su operación regional alcanzaría más de $43 mil millones en activos, $30 mil millones en cartera de créditos y $32 mil millones en depósitos, atendiendo a más de 6 millones de clientes en los seis países donde opera.

