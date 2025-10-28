Panamá, 28 de octubre del 2025

    BAC anuncia proceso de adquisición de Multibank

    Yolanda Sandoval
    Sede de Bac en la plaza panameña. Cortesía

    BAC Holding International Corp. (BHI) informó que su junta directiva ha acordado convocar a una asamblea de accionistas para deliberar sobre la posible adquisición del 99.5% de las acciones de Multi Financial Group Inc. (MFG), matriz de Multibank, S.A., Multibank Seguros y Multi Securities.

    Según el hecho de importancia publicado en su sitio web, la transacción sería realizada por BAC International Corporation (BIC), filial de BHI y propietaria del 99.9% de las acciones de BAC International Bank, Inc. (BIB).

    Con esta operación, la entidad resultante tras la eventual fusión fortalecerá su posición, ubicándose entre los tres bancos más grandes de Panamá y consolidándose en el mercado de Centroamérica.

    En conjunto, su operación regional alcanzaría más de $43 mil millones en activos, $30 mil millones en cartera de créditos y $32 mil millones en depósitos, atendiendo a más de 6 millones de clientes en los seis países donde opera.

    Información en desarrollo…

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web


