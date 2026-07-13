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    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    BAC asegura que coopera con operación Pandora y mantiene abierta investigación interna

    El banco indicó que ha preservado evidencia y trazabilidad, incluyendo contratos, soportes de acreditación ante la DGI, comprobantes de pago y documentación de debida diligencia.

    Yolanda Sandoval
    BAC asegura que coopera con operación Pandora y mantiene abierta investigación interna
    BAC advierte que podría ejercer acciones legales contra terceros si confirma que alguna operación fue afectada por documentos falsos. LP\Elysée Fernández

    BAC Panamá confirmó que adquirió créditos fiscales que actualmente forman parte de la investigación denominada operación Pandora, pero sostuvo que lo hizo como “adquirente de buena fe”. Según explicó la entidad, los créditos aparecían registrados oficialmente en la cuenta corriente tributaria de la Dirección General de Ingresos (DGI) y las operaciones pasaron por revisiones legales, fiscales-contables, de cumplimiento y contractuales antes de ser realizadas.

    La Prensa envió este lunes 13 de julio un cuestionario de 11 preguntas a la entidad, luego de que trascendiera que era una de las instituciones financieras que había adquirido justamente esos créditos fiscales bajo investigación.

    El caso gira en torno a una presunta red que habría manipulado registros tributarios en el sistema e-Tax de la DGI para generar créditos fiscales fraudulentos y movilizar millones de dólares mediante operaciones en las que estarían involucrados funcionarios, abogados y empresas privadas.

    Las investigaciones de la DGI apuntan a que esto se habría estado desarrollando durante al menos cinco años. La trampa se descubrió en el 2024.

    BAC marcó distancia de la red y precisó que “no creó créditos fiscales, no manipuló sistemas de la DGI y no intervino en la generación de los registros tributarios hoy investigados y que, a la fecha, han desencadenado en más de 13 capturas” como parte de la operación Pandora.

    A través de un correo electrónico, la entidad indicó que ha atendido requerimientos, diligencias y solicitudes de información, y que se mantiene disposición de colaboración con la Superintendencia de Bancos de Panamá, la DGI y el Ministerio Público.

    Se consultó si algún ejecutivo del banco formaba parte del esquema de fraude y si habrían investigado o separado a alguien de sus cargos. El banco indicó que “a la fecha”, sus revisiones internas no han identificado participación de colaboradores en la creación o manipulación de créditos fiscales. “Si surgiera cualquier hallazgo, BAC actuaría con la máxima seriedad y por los canales correspondientes”.

    La Prensa pudo conocer que hace unas semanas, antes de las aprehensiones que formaron parte de la operación Pandora, las autoridades judiciales realizaron inspecciones en el banco.

    De acuerdo con las respuestas de la entidad, han colaborado desde que se les comunicó sobre este caso, mantienen una investigación interna formal sobre las operaciones bajo revisión e incluso afiman que la colaboración de BAC con las autoridades ha sido fundamental para que el proceso hoy haya logrado dar con algunos de los responsables.

    Información en desarrollo...

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web

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