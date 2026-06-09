BAC completa la fusión con Multibank y redefine el mapa bancario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La escena parecía más la de un equipo de fútbol celebrando una victoria decisiva que la de una conferencia bancaria tradicional.

Más de un centenar de colaboradores de BAC, vestidos de rojo y distribuidos entre las áreas de tecnología, operaciones, banca corporativa y atención al cliente, ocuparon el salón donde se anunciaría oficialmente el cierre de la integración con Multibank la noche de este lunes 8 de junio.

Durante más de seis meses participaron en miles de pruebas semanales, verificaciones y simulaciones para asegurar que la migración de sistemas se realizara sin sobresaltos: que los saldos coincidieran, que los préstamos quedaran asignados correctamente, que los datos de los clientes se trasladaran sin errores y que, llegado el día, ambas instituciones pudieran operar como una sola.

El resultado de ese proceso coloca a BAC en una nueva dimensión dentro del sistema financiero panameño.

Tras la absorción de Multibank, la entidad se convierte en el segundo banco más grande de la plaza por tamaño de activos y cartera de crédito, una posición que promete intensificar la competencia entre los principales jugadores del sector.

El banco tiene activos combiados por más de 45 mil millones de dólares y una cartera de crédito que supera los 32 mil millones.

“Nos convertimos ahora en un banco aún más relevante de la plaza panameña”, afirmó Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC Panamá, quien evitó cualquier tono triunfalista al referirse al nuevo tamaño de la institución. Por el contrario, insistió en que el liderazgo debe administrarse con responsabilidad, respeto y humildad.

La integración también modifica el peso de Panamá dentro del Grupo BAC. Antes de la adquisición, la operación panameña representaba entre el 21% y el 23% de la cartera y los depósitos regionales; ahora concentra cerca del 31%, convirtiéndose en el principal mercado del grupo.

El desafío, según Chiari, será aprovechar esa escala sin perder de vista la confianza de los clientes ni los estándares de gobierno corporativo, gestión de riesgos y ciberseguridad que exige una institución de este tamaño.

A nivel regional, BAC atiende a más de 6 millones de clientes y cuenta con una fuerza laboral de 22 mil colaboradores en Centroamérica.

Solo en Panamá, la entidad operará con una red de 33 sucursales, presencia en nueve provincias y más de 1,700 puntos de atención.

“Esta fusión no la hizo ningún sistema, no la hizo ninguna hoja de cálculo, ningún proceso regulatorio; la hicieron las personas”, dijo Chiari.

El ejecutivo cerró la conferencia con una selfie junto a los colaboradores que participaron en la integración. Al fondo permanecían encendidas las pantallas de monitoreo y los rostros de quienes venían de meses de pruebas y jornadas intensas para hacer posible la transición.