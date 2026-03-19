BAC Panamá culmina operación para adquirir Multibank

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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BAC Panamá informó este miércoles 18 de marzo la culminación del proceso de compra del 99.6% de las acciones de Multi Financial Group (MFG), lo que lo convierte en el accionista controlador de Multibank y sus subsidiarias.

En un comunicado, el banco informó que ambas instituciones continuarán operando de forma independiente, manteniendo sus productos, servicios y canales habituales.

“Cualquier actualización gradual se comunicará con antelación, con acompañamiento dedicado y sin afectar la disponibilidad de los fondos”, destacó.

“Con la culminación de esta operación damos un paso firme para poner a disposición de los panameños todo el alcance regional, la fortaleza financiera y las capacidades digitales de BAC. Avanzaremos con absoluta claridad regulatoria, informando cada etapa y cuidando que cada cliente sienta una mejora real en su día a día”, dijo Rodolfo Tabash Espinach, presidente de la junta directiva de BAC International Bank.

Con esta operación, la entidad se ubica entre los tres bancos más grandes de Panamá y consolida en el mercado de Centroamérica.

Su operación regional ahora alcanzará más de $43 mil millones en activos, $30 mil millones en cartera de créditos y $32 mil millones en depósitos, atendiendo a más de 6 millones de clientes en los seis países donde opera.

En 2020, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó la integración operativa entre BAC International Bank, Inc. y Multibank, Inc.

Ese proceso se dio luego de que Leasing Bogotá, S.A. Panamá, filial del Banco de Bogotá, adquiriera el 100% de las acciones de Multi Financial Group Inc. (MFG), la matriz de Multibank.

“Nuestro norte es claro: ser el banco principal de nuestros clientes y que en BAC encuentren, en un solo lugar, las soluciones, los productos, el servicio y el valor que necesitan. Queremos ser su primera elección, todos los días”, señaló Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC International Bank.