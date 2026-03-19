Panamá, 19 de marzo del 2026

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    TRANSACCIÓN

    BAC Panamá culmina operación para adquirir Multibank

    José González Pinilla
    BAC Panamá culmina operación para adquirir Multibank
    BAC Panamá.

    BAC Panamá informó este miércoles 18 de marzo la culminación del proceso de compra del 99.6% de las acciones de Multi Financial Group (MFG), lo que lo convierte en el accionista controlador de Multibank y sus subsidiarias.

    +info

    BAC busca adquirir la totalidad de Multibank

    En un comunicado, el banco informó que ambas instituciones continuarán operando de forma independiente, manteniendo sus productos, servicios y canales habituales.

    “Cualquier actualización gradual se comunicará con antelación, con acompañamiento dedicado y sin afectar la disponibilidad de los fondos”, destacó.

    “Con la culminación de esta operación damos un paso firme para poner a disposición de los panameños todo el alcance regional, la fortaleza financiera y las capacidades digitales de BAC. Avanzaremos con absoluta claridad regulatoria, informando cada etapa y cuidando que cada cliente sienta una mejora real en su día a día”, dijo Rodolfo Tabash Espinach, presidente de la junta directiva de BAC International Bank.

    Con esta operación, la entidad se ubica entre los tres bancos más grandes de Panamá y consolida en el mercado de Centroamérica.

    Su operación regional ahora alcanzará más de $43 mil millones en activos, $30 mil millones en cartera de créditos y $32 mil millones en depósitos, atendiendo a más de 6 millones de clientes en los seis países donde opera.

    En 2020, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó la integración operativa entre BAC International Bank, Inc. y Multibank, Inc.

    Ese proceso se dio luego de que Leasing Bogotá, S.A. Panamá, filial del Banco de Bogotá, adquiriera el 100% de las acciones de Multi Financial Group Inc. (MFG), la matriz de Multibank.

    “Nuestro norte es claro: ser el banco principal de nuestros clientes y que en BAC encuentren, en un solo lugar, las soluciones, los productos, el servicio y el valor que necesitan. Queremos ser su primera elección, todos los días”, señaló Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC International Bank.

    José González Pinilla

    Editor


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