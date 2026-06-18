Baja de combustible: El alivio no se reflejará de inmediato en la economía panameña

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Algunos alimentos ‘jamás volverán a costar lo que costaban antes de la guerra’, advierten especialistas.

Mientras se espera, todavía con dudas, el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Suiza, programado para este viernes 18 de junio, los precios internacionales del crudo Brent se mantienen por debajo de los 80 dólares, pero este alivio global no se traducirá en una rebaja automática ni proporcional en la economía panameña, informaron a La Prensa economistas locales.

Especialistas advirtieron que los tiempos de la cadena de suministro, la rigidez del mercado y los factores geopolíticos, impedirán un impacto drástico a corto plazo en los precios de la gasolina y la comida.

El precio del barril de petróleo Brent se situó en 79,55 dólares, previo a la apertura del Estrecho de Ormuz.

¿Al Estrecho de Ormuz le impondrán peajes como al Canal de Panamá?

El economista Carlos Araúz explicó a este medio que el fin de las hostilidades no resuelve de inmediato los problemas geopolíticos profundos. “Tomará un tiempo, semanas, meses, para que la normalidad vuelva a lo que en algún momento fue”.

Señaló que persisten riesgos críticos en el estrecho de Ormuz, como la amenaza de minas marítimas y los rumores de que Irán busca imponer un control monetario-financiero al tránsito de buques, similar al modelo del Canal de Panamá.

“Yo sí creo que va a haber ajustes, pero el mundo está viviendo también miedos inflacionarios. No anticipo que el ajuste vaya a ser drástico ni inmediato”, afirmó Araúz, agregando un diagnóstico sombrío para el mediano plazo.

Carlos Arauz, economista y analista financiero.

Sostiene que las disrupciones en las cadenas de suministro cambiaron el sistema global.

“Es una mala noticia quizás, pero desde nuestro análisis hay algunas estructuras en precios, en costos y en distribución, que lamentablemente han encarecido tanto ciertos rubros, que no van a bajar a lo que quizás fueron antes de esta guerra”, advirtió Araúz.

Tras subida del crudo abrirá Estrecho de Ormuz.

Boletos aéreos a la baja

Por su parte, el economista Ernesto Bazán coincidió en que los precios de los alimentos en el país son “rígidos a la baja”.

Explicó que las cadenas de producción ya asimilaron el impacto alcista del petróleo durante la crisis y difícilmente retrocederán, aunque se registre un efecto rápido, pero moderado en las estaciones de gasolina.

No obstante, Bazán destacó un punto positivo: sectores altamente sensibles al costo inmediato del combustible para aviones, como el turismo, recibirán un beneficio directo que podría abaratar los boletos aéreos y dinamizar los servicios relacionados.

Economista Ernesto Bazán. Foto/Cortesía

‘Ojalá baje’, dice el Ejecutivo

En tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se mostró optimista este jueves ante el panorama internacional.

“Sé muy bien que el aumento del combustible producto de la guerra afectó el bolsillo de los panameños”, dijo Mulino, destacando el subsidio que se mantiene de gasolina y diésel en el sector transporte y de carga.

“La semana pasada se produjo una baja y de mantenerse la tendencia del precio del petróleo, la próxima semana podremos tener otra baja en la gasolina y el diésel. Ojalá así sea, añadió el mandatario.

Los nuevos precios del combustible en Panamá se anunciarán la próxima semana y empezarán a regir a partir del viernes 26 de junio.