Baja la gasolina de 95 octanos desde este viernes; la de 91 se mantiene

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En medio de la volatilidad del precio del petróleo en los mercados internacionales, debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la Secretaría Nacional de Energía anunció este miércoles 15 de abril los nuevos precios de los combustibles que comenzarán a regir en Panamá desde este viernes 17 de abril.

Según el informe, la gasolina de 95 octanos registrará una baja de 3 centavos por litro, pasando de $1.26 a $1.23.

En tanto, la gasolina de 91 octanos mantendrá su precio sin variación, permaneciendo en $1.17 por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá un leve incremento de un centavo, subiendo de $1.36 a $1.37 por litro.

Las nuevas tarifas estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 1 de mayo, cuando se realizará una nueva actualización de precios.

Precios de las gasolinas desde este 17 de abril de 2026.

La Secretaría de Energía recordó que los incrementos de los combustibles en los últimos meses responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

“Esto ha generado una presión al alza en los precios internacionales del crudo y sus derivados, impactando directamente en la estructura de costos local”, añadió, al tiempo que explicó que Panamá importa el 100% del combustible que utiliza, por lo que los precios en las estaciones dependen de lo que ocurra en el mercado internacional.

El sector de transporte también se ha visto duramente afectado. Por ello el gobierno estableció un programa de subsidio temporal, el cual arrancó este miércoles.

El subsidio establece precios tope de $0.88 por litro para la gasolina de 91 octanos, $0.90 para el diésel y $1.00 para la gasolina de 95 octanos.