Banco BISA de Bolivia entra al mercado panameño con licencia internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El grupo financiero boliviano, con presencia en banca, seguros, leasing, bolsa y fondos de inversión, reportó activos por unos $353.5 millones, mientras Banco BISA cerró 2025 con activos cercanos a $4,555 millones.

Un nuevo jugador llega a la plaza financiera panameña, se trata del Banco BISA de Bolivia. La Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó a la entidad, con sede de La Paz, Bolivia, para operar en el país bajo una Licencia Bancaria Internacional.

La licencia fue concedida mediante la Resolución SBP-BAN-R-2026-00478 del 13 de julio de 2026 y divulgada por el regulador bancario el lunes 20 de julio. La autorización fue otorgada a favor de Banco BISA, S.A. (Sucursal Panamá).

Banco BISA, pertenece a un conglomerado financiero boliviano Grupo Financiero BISA S.A. que, además del negocio bancario, controla compañías de seguros, leasing, fondos de inversión, intermediación bursátil y almacenamiento financiero.

Según los estados financieros auditados del grupo al cierre del año 2025, la sociedad controladora reportó un patrimonio de alrededor de $339.5 millones, mientras que el banco que establecerá la sucursal panameña tenía activos cercanos a $4,555 millones y un patrimonio de aproximadamente $442 millones.

El Grupo Financiero BISA posee el 60.63% de Banco BISA, mediante 108,366,710 acciones. La participación del banco generó para el conglomerado una utilidad atribuible de 471.75 millones de bolivianos, equivalentes a $68.8 millones durante 2025.

Banco BISA fue fundado el 5 de julio de 1963, por lo que en julio de 2026 cumplió 63 años de operaciones. El dato

Con la licencia otorgada por el regulador bancario panameño, el banco podrá dirigir desde una oficina establecida en Panamá operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos en el exterior. También podrá desarrollar aquellas otras actividades que sean autorizadas por la Superintendencia de Bancos.

La decisión culmina un proceso iniciado formalmente en marzo de este año.

El 19 de marzo de 2026, la SBP otorgó a Banco BISA un permiso temporal por 90 días para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relacionados con su habilitación y registro en Panamá.

La resolución señala que Banco BISA presentó la solicitud a través de sus apoderados especiales, como paso previo para pedir la Licencia Bancaria Internacional y establecer una sucursal en el país.

Tras analizar la documentación, la Superintendencia determinó que la solicitud de permiso temporal no merecía objeciones.

En ese documento, el regulador también dejó constancia de que Banco BISA es una sociedad organizada conforme a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia y que está autorizada para ejercer el negocio bancario bajo la supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de ese país.

El permiso temporal no facultaba inicialmente al banco para realizar operaciones bancarias, sino que le permitía completar los trámites corporativos y registrales necesarios para presentar posteriormente su solicitud de licencia. Cuatro meses después, la SBP resolvió aprobar la autorización internacional.

La licencia bancaria internacional permite que una entidad establecida en Panamá realice principalmente operaciones con efectos en el extranjero, a diferencia de una licencia general, que habilita para efectuar negocios bancarios tanto dentro como fuera del país.

Con la aprobación, Banco BISA se incorpora al Centro Bancario Internacional de Panamá mediante una sucursal orientada a transacciones internacionales, luego de completar el procedimiento regulatorio iniciado en marzo ante la Superintendencia de Bancos.

Con BISA suman 16 los bancos con licencia internacional que operan en Panamá.