Panamá, 14 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CARTERA

    Banco Hipotecario registra morosidad del 94%, inician proceso de saneamiento

    Katiuska Hernández
    Fachada del Banco Hipotecario Nacional en la Avenida Balboa. Elysée Fernández

    El Banco Hipotecario Nacional (BHN) enfrenta un alto índice de morosidad que supera el 94% de su cartera de créditos, estimada en 250 millones de dólares.

    En 80% se reducirá la nómina del Banco Hipotecario Nacional; anuncian transformación del Banco de Desarrollo Agropecuario ¿Qué pasará con el Banco de Desarrollo Agropecuario y con el Banco Hipotecario Nacional?

    Así lo informó el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, entidad que tiene a su cargo la transformación del BHN al indicar que ya inició el proceso para sanear esa entidad, que será transformada en un instituto de fomento orientado al segmento de vivienda social.

    Farrugia aclaró que la Caja de Ahorros no absorberá la cartera de crédito del BHN, pero sí trabajará en su saneamiento y en la recuperación de parte de los préstamos.

    El Banco Hipotecario no cumple con las condiciones mínimas de regulación del resto de la plaza. La cartera es de alrededor de 250 millones de dólares, con una morosidad estratosférica”, afirmó.

    Explicó que la decisión de no integrar esa cartera a la de la Caja de Ahorros obedece a que no quieren “contaminar” los activos existentes.

    Lo que vamos a hacer es empaquetarla para administrarla mediante una figura de fideicomiso”, precisó.

    Farrugia informó que en los próximos días darán a conocer el cronograma de cierre de varias de las sucursales del Banco Hipotecario.

    Además, confirmó que se procederá igualmente a un proceso de desvinculación de parte del personal, dado que es una entidad con 450 personas y no se justifica esa cantidad de colaboradores.

    Andrés Farrugia. Archivo

    Enfoque de la Caja de Ahorros se mantendrá en hipotecas con nuevos productos

    De acuerdo con Farrugia, la Caja de Ahorros también atraviesa un proceso de reestructuración para llevar el banco “a un nivel diferente y mejor” sin perder su carácter solidario por lo que se desarrollan nuevos productos.

    En cuanto a la actividad hipotecaria, subrayó que la Caja de Ahorros es el banco con la cartera hipotecaria subsidiada más grande del país, otorgando entre 5,500 y 6,000 hipotecas anuales. Solo hasta el 13 de agosto de este año habían aprobado 4,000 hipotecas por un monto cercano a 305 millones de dólares.

    Aunque existe un impasse legal en el segmento de interés preferencial, sostuvo que el Estado, los desarrolladores, los promotores y los bancos deben encontrar un marco legal integral que sea beneficioso para todas las partes, garantizando que este apoyo decisivo se mantenga bajo condiciones rentables y sostenibles.

    Aplican plan de retiro voluntario en Caja de Ahorro

    Paralelamente, dijo se puso en marcha un plan de retiro voluntario en la Caja de Ahorros con beneficios para colaboradores de larga trayectoria que cumplen con los requisitos de edad, permitiendo incorporar talento con nuevas habilidades, especialmente en áreas tecnológicas.

    Según Farrugia, la Caja de Ahorros tiene actualmente 2 mil 400 trabajadores y hay unos 800 colaboradores más que cuando estuvo en esa institución en 2021. Precisó que durante los últimos 14 meses se han desvinculado a 150 personas. Aclaró que no son despidos masivos sino un programa de desvinculación progresiva, muchas de las cuales son personas jubiladas.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

