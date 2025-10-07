Banco Mundial proyecta que la economía de Panamá crecerá 4.1% en 2026, por encima del promedio regional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La economía panameña crecerá en torno al 4.1% en 2026 y cerrará este año 2025 en 3.9%, según las proyecciones presentadas por el Banco Mundial este martes 7 de octubre. De esta manera, el país se coloca por encima del promedio regional, estimado para este año en 2.3%. El Banco Mundial había estimado en abril que el PIB de Panamá cerraría en 3.5% en 2025 y ahora ha revisado al alza la proyección igualmente la de 2026 que antes la proyectada en 3.8%.

William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, destacó que la situación económica de Panamá está bien manejada y, luego de crecer 2.9% en 2024, se espera que el PIB supere el 4% en los próximos años.

Precisó que, al igual que otras economías, Panamá —y específicamente el Canal— se ve impactado por la volatilidad del comercio mundial, la reconfiguración de rutas y los efectos de los aranceles.

El organismo multilateral señaló que América Latina y el Caribe pueden romper su ciclo de bajo crecimiento si aprovechan el emprendimiento para generar empleos, impulsar la productividad y acelerar la innovación. El Banco Mundial presentó un informe titulado Emprendimiento transformacional para el empleo y el crecimiento.

El informe pronostica que Latinoamérica y el Caribe crecerán 2.3% en 2025 y 2.5% en 2026, lo que representa un ritmo más lento frente a otras regiones del mundo. Además, precisa que la economía latinoamericana enfrenta inflación persistente, deuda creciente, inversión débil e incertidumbre global constante.

Perspectiva regional

Según el Banco Mundial, el entorno externo sigue siendo complejo, con una caída de la demanda mundial y de los precios de las materias primas, que se proyecta disminuirán alrededor de 10% en 2025 y otro 5% en 2026, lo que afectará a sectores clave.

El organismo también advierte que la incertidumbre en materia de política comercial amenaza el acceso a los mercados y la relocalización.

En el ámbito interno, el Banco Mundial menciona que en la región persiste la inflación y la deuda pública es elevada: la relación deuda/PIB aumentará del 59.9% en 2019 al 63.8% en 2024. “La flexibilización monetaria más lenta en las economías avanzadas mantiene elevados los costos del servicio de la deuda y encarece el crédito, lo que frena aún más la inversión, la creación de empleo y el crecimiento de la productividad”, señaló el informe.

Oportunidad para emprender

El informe del Banco Mundial se centra en la necesidad de aplicar reformas internas que atraigan inversiones y promuevan el emprendimiento “transformador”: empresas de alto crecimiento que difundan tecnología, generen empleos y aumenten la productividad.

“El emprendedor es el actor clave del desarrollo: identifica oportunidades, innova y asume los riesgos necesarios para generar valor agregado y empleo”, afirmó William Maloney.

Añadió que, para crear economías más dinámicas en América Latina y el Caribe, es necesario fortalecer la reserva de talento emprendedor e implementar las reformas sistémicas necesarias para su desarrollo.

El informe reconoce que, aunque el apoyo al emprendimiento es sólido, la mayoría de las empresas de la región son micro o pequeñas, con limitadas posibilidades de escalar, y representan hasta el 70% del total en algunos países. Un grupo más reducido de empresas “transformadoras” podría impulsar la productividad y la innovación, pero enfrenta obstáculos ya conocidos: escasez de financiamiento, regulación estricta, déficit de habilidades e infraestructura deficiente.