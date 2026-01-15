Banco Mundial ratifica crecimiento de 4.1% para Panamá en 2026 y alerta sobre riesgos en América Latina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La economía panameña se expandiría por encima del promedio regional, apoyada en los servicios, mientras el organismo advierte sobre un escenario latinoamericano marcado por bajo crecimiento, fragilidad fiscal e incertidumbre global.

El Banco Mundial mantiene su previsión de que la economía de Panamá crecerá 4.1% en 2026 y un porcentaje similar para el año 2027, impulsada principalmente por los servicios financieros, empresariales y logísticos, mientras que la inversión extranjera directa (IED) seguirá desempeñando un papel clave en el financiamiento de los déficits de cuenta corriente.

El organismo publicó esta semana el informe Perspectivas económicas mundiales en el que destaca que Panamá, junto con Costa Rica, se beneficia de un peso significativo de las exportaciones de servicios, un segmento que se espera permanezca relativamente aislado de los aranceles y de las tensiones comerciales globales.

En el plano regional, el Banco Mundial proyecta que América Latina y el Caribe registrarán un crecimiento moderado, con una expansión de 2.3% en 2026 y 2.6 % en 2027, tras la desaceleración observada en la segunda mitad de 2025.

El organismo puntualiza que aunque las condiciones financieras son algo más favorables y los precios elevados de algunas materias primas brindan apoyo, el desempeño económico continúa limitado por un escaso espacio fiscal, una demanda interna débil en varios países y un entorno global marcado por la incertidumbre comercial.

El informe revela que las economías como Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú muestran trayectorias de crecimiento dispares, condicionadas por factores fiscales, monetarios y políticos internos.

Además, el Banco Mundial advierte que los riesgos para la región siguen inclinados a la baja.

Entre los principales factores de vulnerabilidad figuran un endurecimiento adicional de las barreras comerciales, una eventual desaceleración del crecimiento global, la caída de los precios de las materias primas, así como los altos niveles de deuda pública y los déficits de cuenta corriente, que aumentan la exposición a episodios de volatilidad financiera y salidas de capital.

A esto se suman los riesgos climáticos, que amenazan sectores clave como la agricultura, la pesca y la energía.

No obstante, el Banco Mundial señala que existen factores al alza, como la adopción de la inteligencia artificial, que podría impulsar la productividad y la inversión en infraestructura digital, especialmente en países con mayor capital humano y marcos regulatorios adecuados.

En este contexto, el organismo subraya que restablecer un crecimiento más sólido y sostenido será clave para mejorar la calidad del empleo, reducir la informalidad y fortalecer la resiliencia económica de la región en los próximos años.