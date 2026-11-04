Banco Nacional desembolsará fondos por cada cinco casas construidas tras el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, informó que el fideicomiso para la reconstrucción comenzó con $100 millones, pero los daños estimados podrían duplicar o triplicar esa cifra.

El Banco Nacional de Panamá (BNP) implementará un mecanismo de desembolsos por cada cinco viviendas construidas en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, con el objetivo de garantizar capital de trabajo a los contratistas y acelerar las labores de reconstrucción.

Así lo informó el gerente general de la entidad, Javier Carrizo Esquivel, quien aseguró que existe una coordinación entre distintas instituciones del Estado para agilizar los pagos y evitar retrasos en las obras.

“Igualmente con el Miviot, estamos viendo los contratistas para acelerar los desembolsos e ir pagando cada cinco casas; para que tengan capital de trabajo y puedan avanzar rápidamente”, explicó Carrizo Esquivel.

Datos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial indican que se han registrado 28 empresas contratistas para construir las 2,700 viviendas anunciadas por el Gobierno para atender a las familias que perdieron sus casas tras el terremoto del 9 de octubre.

Sin embargo, no se conoce la lista completa de las empresas contratistas. El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, ha mencionado tres de ellas: Construcciones Los Peloteros, AICSA y Dirección de Obras, S.A.

$100 millones es el capital inicial del fideicomiso para la emergencia con fondos del Estado en el Banco Nacional de Panamá. 2,700 es el número de viviendas que el Gobierno fijó como meta construir para las familias afectadas tras el terremoto. 26 empresas constructoras son las que están registradas para las obras de edificación de viviendas según el Miviot.

Durante la reunión del Consejo de Gabinete de la semana pasada se aprobó la modificación del Fideicomiso para la Emergencia, creado en el Banco Nacional de Panamá con fondos estatales coordinados por el Ministerio de Economía y Finanzas. La reforma permite que la entidad otorgue financiamiento a los contratistas y adelante recursos para la construcción de las viviendas.

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Carrizo Esquivel señaló que el banco también trabaja con las instituciones responsables de la reparación de escuelas y otras infraestructuras afectadas, ante la urgencia de atender a las comunidades.

“Estamos para apoyar a todos esos contratistas que necesitan reparar las escuelas aceleradamente, que no se puede esperar, el factor tiempo trabaja contra nosotros”, manifestó.

Afectaciones de viviendas en La Villa de Los Santos. LP/ Alexander Arosemena

Carrizo Esquivel indicó que las gestiones incluyen la coordinación con la Contraloría General de la República, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Ministerio de Educación (Meduca), para facilitar los desembolsos y apoyar a los contratistas encargados de ejecutar las obras.

Daños podrían superar los $300 millones

Sobre los recursos destinados a la reconstrucción, el gerente general del BNP explicó que el fideicomiso administrado por la entidad comenzó con $100 millones, aunque las estimaciones preliminares apuntan a que los daños podrían representar entre dos y tres veces ese monto, es decir, entre $200 millones y $300 millones.

“El fideicomiso inicial empezó con 100 millones, pero esa es la base para empezar...Puede ser el doble o triple de eso”, precisó.

El Miviot construye viviendas de armado rápido luego del terremoto del 9 de octubre en La Colorada, distrito de Los Santos (La Villa de Los Santos), provincia de Los Santos. LP/ Alexander Arosemena

El funcionario explicó que el fideicomiso recibirá recursos adicionales conforme se determinen las necesidades de reconstrucción y se comprueben los daños en las diferentes áreas afectadas.

“Se arranca con 100 millones y en la medida que se va necesitando, se van comprobando las diferentes áreas, se va a ir nutriendo el fideicomiso que maneja el Banco Nacional”, sostuvo.

Carrizo Esquivel insistió en que el financiamiento está contemplado dentro de las prioridades del Gobierno y que se buscarán los recursos necesarios para completar las obras.

“Los fondos están, y ya se dijo en el gabinete, los fondos que hagan falta para llevar a la reconstrucción del país se van a conseguir, o sea que eso no es una limitante”, aseguró.

Inspecciones de viviendas

De acuerdo con la información del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), tras el terremoto del pasado 9 de octubre se han evaluado 8,565 viviendas en cinco provincias.

La mayor cantidad de viviendas evaluadas se concentra en Los Santos, con 2,811 casos, y Veraguas, con 2,674.

8,565 viviendasevaluadas en las provincias afectadas por el terremoto del 9 de octubre. 64% de las viviendas evaluadas están ubicadas en Los santos y Veraguas con un total de 5,485 unidades entre ambas provincias. 300 viviendas se prevé que se construyan en la provincia de Herrera según los datos del Miviot. En esa región se inspeccionaron 1,198 unidades.

En Herrera se proyecta la construcción de 300 soluciones habitacionales, mientras que en Veraguas y Chiriquí se reportan 14 viviendas en proceso de edificación.

En Veraguas, una de las provincias más afectadas, el Ministerio ha evaluado 2,674 viviendas. De estas, 24 han sido intervenidas, 16 están en proceso de demolición y remoción de escombros, y ocho se encuentran en construcción en los distritos de Soná y Río de Jesús.