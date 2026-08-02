Banco Nacional reporta utilidades por $248.7 millones y presenta su Informe de Sostenibilidad 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad estatal informó que obtuvo utilidades por 248.7 millones de dólares en 2025 y presentó su tercer Informe de Sostenibilidad, en el que expone avances en gestión ambiental, responsabilidad social y gobernanza.

El Banco Nacional de Panamá presentó este viernes 31 de julio su Informe de Sostenibilidad 2025, en el que reportó utilidades por 248.7 millones de dólares y dio a conocer los principales resultados de la estrategia ambiental, social y de gobernanza (ASG), orientada a fortalecer su aporte al desarrollo sostenible del país.

Durante la presentación del documento, titulado “Impulsando el futuro”, el gerente general de la entidad, Javier Carrizo Esquivel, señaló que el informe refleja el compromiso del banco con una gestión responsable y con la generación de valor para sus clientes, colaboradores y comunidades.

Carrizo explicó que este es el tercer informe de sostenibilidad presentado por la entidad y destacó que en los últimos años Banco Nacional ha reforzado la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus operaciones, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

“El Banco Nacional se toma muy en serio los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No solo se trata del negocio bancario, sino también de entender cómo nuestras operaciones impactan a las comunidades, la sociedad y el medio ambiente, además de verificar que nuestros clientes cumplan con las normas ambientales”, expresó.

En el ámbito financiero, la entidad informó que su cartera crediticia cerró 2025 en 6,555.6 millones de dólares y que mantiene presencia en todo el país a través de 96 sucursales y 480 cajeros automáticos.

En materia ambiental, Banco Nacional indicó que evaluó 3,284 clientes mediante el Sistema de Análisis de Riesgo Ambiental, Social y Climático (SARASC). Asimismo, reportó una huella de carbono de 1,273.07 toneladas de CO₂ equivalente, lo que representa una reducción cercana al 25% en las emisiones de los alcances 1 y 2 con respecto a 2024, según los resultados preliminares reportados al programa Reduce Tu Huella Corporativo, del Ministerio de Ambiente.

El informe también destaca acciones en el ámbito social. Durante 2025 participaron 2,017 colaboradores en el programa de voluntariado Somos Uno, se desarrollaron 149 patrocinios con causa y 840 artistas formaron parte de los Concursos de Arte Banconal. Además, las mujeres representaron el 55% de la fuerza laboral y el 76% de los cargos gerenciales de la institución.

En cuanto a gobernanza, la entidad informó que fortaleció sus mecanismos de transparencia con la implementación de un nuevo Código de Ética y Conducta y una Línea Ética Digital, además de reforzar las medidas de seguridad de la información y protección de datos de clientes y usuarios.

El presidente de la Junta Directiva de Banco Nacional, Nicolás Ardito Barletta Preston, afirmó que los resultados reflejan una gestión con visión de largo plazo y reiteró el compromiso de la institución de impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país.