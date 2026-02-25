Bancos en Panamá cierran 2025 con $116 mil millones en depósitos; el crédito crece 5% y las utilidades alcanzan $3,000 millones

Si hay un sector que mide con precisión la temperatura de la economía, ese es la banca. El crédito crece cuando empresas y hogares invierten y consumen, y se desacelera cuando la actividad pierde dinamismo; los depósitos pueden reflejar percepción de estabilidad y la morosidad suele anticipar tensiones antes de que estas se evidencien en el producto interno bruto.

En un centro financiero como el panameño también influyen los flujos externos y las condiciones globales, por lo que la lectura de las cifras al cierre de cada año debe hacerse considerando estos elementos.

Esto fue lo que sucedió este miércoles 25 de febrero, cuando la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) presentó los resultados financieros 2025 del Centro Bancario Internacional (CBI).

La cartera crediticia creció 5%, un comportamiento alineado con el desempeño del PIB al cierre del año, mientras que los depósitos se incrementaron en casi 6%.

Los números revelan dónde están concentradas las deudas o créditos, los montos que estos alcanzan, de dónde provienen los depósitos y qué tanto crecen.

Los bancos manejaron depósitos que totalizaron $116 mil 810 millones a diciembre de 2025, lo que representó un crecimiento de 5.72% o $6 mil 323 millones adicionales, al compararlo con igual período del año anterior.

El alza estuvo impulsada principalmente por los depósitos externos, que crecieron 11%, al pasar de $41 mil 927 millones a $46 mil 568 millones; es decir, $4,641 millones más.

Esta tendencia no es aislada, ya que en los últimos cinco años el promedio de crecimiento de las captaciones internacionales ha sido del 9%, frente al 4% de la plaza doméstica.

Por su parte, los depósitos locales (de los panameños, las empresas y el Gobierno) aumentaron 2.46%, alcanzando $70 mil 242 millones, comparado con los $68 mil 557 millones del año previo ($1,684 millones adicionales).

Depósitos locales

Durante la presentación, Javier Motta, de la SBP, explicó que, aunque la proporción de los depósitos mantiene un mayor peso local, “sigue siendo la parte externa la que está impulsando el crecimiento”, comportamiento que también se refleja en otros componentes del balance.

El análisis por procedencia revela cambios interesantes en el origen de los fondos.

Colombia se mantiene como el líder indiscutible, concentrando el 22% del mercado de depósitos externos. El comportamiento de este mercado se ha visto influenciado por la situación política en dicho país, lo cual ha tenido un efecto de incremento sostenido en los saldos de clientes colombianos en Panamá.

Costa Rica ha dado la sorpresa al ubicarse en el segundo puesto, una posición que no ocupa habitualmente, ya que suele estar por debajo de otros países de la región.

Depósitos externos por país. SBP

Este ascenso se explica por un comportamiento puntual: un financiamiento corporativo de gran envergadura que utilizó un depósito a plazo fijo como colateral, elevando momentáneamente su participación.

Históricamente, el ranking es completado por países como República Dominicana, Ecuador, Venezuela y Perú. De hecho, Venezuela es el segundo gran generador de depósitos en Panamá, con una cartera que suma $3 mil millones.

El año pasado surgió la inquietud de que los depósitos provenientes de Venezuela pudieran experimentar un comportamiento similar al observado en Perú, donde las tensiones políticas generaron un episodio de volatilidad que posteriormente se normalizó. Sin embargo, en el caso venezolano, los depósitos se mantuvieron estables y no registraron movimientos abruptos.

De endeudamiento y utilidades

En cuanto a la cartera crediticia neta, esta alcanzó los $100 mil millones, reflejando un crecimiento de 5% o $4 mil 813 millones adicionales.

Aunque la mayoría de la cartera es local (62%), el crecimiento actual está siendo impulsado por la cartera externa, que crece a ritmos de dos dígitos, mientras que la local solo creció 1% en diciembre.

En la cartera local de préstamos personales, un dato interesante es que los nuevos desembolsos de hipotecas disminuyeron 1%, posiblemente por la incertidumbre jurídica, en su momento, respecto a la ley de interés preferencial.

Los préstamos de auto, en tanto, son los de mejor desempeño, creciendo 11.5% en saldo y 14.8% en crédito nuevo.

Motta resaltó con asombro que la calidad de esta cartera es muy buena porque “la gente deja de pagar la casa y paga su préstamo de auto”.

El indicador de sobreendeudamiento revela que los panameños destinan, en promedio, 40% de sus ingresos mensuales al pago de deudas, manteniéndose dentro del parámetro internacional aceptable (hasta 45%).

Durante el período analizado, los activos netos del Centro Bancario Internacional registraron una expansión interanual de 4.23%, totalizando $163 mil 014 millones, lo que equivale a un incremento de $6,623 millones.

Este crecimiento responde a una gestión enfocada en el fortalecimiento de activos productivos, especialmente crédito e inversiones, en un entorno regional caracterizado por alta competencia por liquidez.

Historial de utilidades en centro bancario

Respecto a las utilidades del sistema bancario, Motta destacó que al cierre de diciembre se generaron utilidades por $3,000 millones, lo que representó un crecimiento de 2%.

Sobre este indicador, precisó que existe una clara disminución en la velocidad de generación de ganancias, ya que el año pasado el crecimiento fue de 8%.

El beneficio está muy concentrado en pocos actores: 16 bancos (aquellos con activos superiores a $3,000 millones) generan 86% de las utilidades totales. El resto de las entidades (más de 35 bancos) percibe el 14% de las ganancias.