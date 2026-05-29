Bancos en Panamá tienen presencia real, no son de ‘cascarón’, dice regulador bancario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El superintendente de Bancos, Milton Ayón, afirmó que Panamá “siempre ha sido un centro bancario con sustancia” y no una plaza “de placas”, al destacar que la nueva ley de sustancia económica puede contribuir a mejorar la percepción internacional del país y fortalecer su posición como hub financiero regional.

La aprobación y sanción de la Ley 526 que reforma el Código Fiscal e incorpora nuevas reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, permitirá que mejore aún más la reputación financiera internacional de Panamá, indicó el superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong.

La norma fue publicada este jueves 28 de mayo en la Gaceta Oficial Digital No. 30534-B y comenzará a regir a partir del periodo fiscal 2027. Tanto el sector bancario, como el de seguros y la industria marítima quedaron excluídas de presentar constancia de sustancia económica dado que ya son sectores regulados ampliamente.

Ayón defendió el centro bancario panameño y sostuvo que siempre ha operado con presencia real y no como una plaza de entidades “de placas”.

“Este siempre ha sido un centro bancario con sustancia. No ha sido un centro bancario que llaman de placas ni de cascarón”, señaló Ayón, al explicar que los 63 bancos que operan en Panamá tienen presencia física y que los grupos regionales con holdings en el país mantienen bancos reales, personal y equipos corporativos.

El superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong hizo un balance del comportamiento del sector bancario. Cortesía

Ayón indicó que una eventual salida de Panamá de listas discriminatorias por temas fiscales no depende únicamente de esta ley, pero sí la consideró una pieza dentro de los esfuerzos del país por reducir la percepción de opacidad fiscal. A su juicio, si Panamá logra avanzar en ese objetivo, el sector bancario europeo podría volver a mirar al país con mayor interés y utilizarlo como plataforma regional.

“De darse esto, de salir allí, pienso honestamente que lo que es el sector bancario europeo comenzaría nuevamente a ver a Panamá con buenos ojos”, dijo Ayón, al señalar que esto sería positivo para el centro bancario y para el país.

Reveló que hay nuevos grupos bancarios de Europa y la región de Latinoamérica que están tramitando entrar al país. “Les puedo adelantar que el Centro Bancario está en buen ritmo, sigue creciendo. Hay otros jugadores de la región que están interesados en venir a operar acá en Panamá, que es muy importante para nosotros. Pero sigue creciendo el centro, sigue creciendo el interés en poder estar en una plaza como la de Panamá”, agregó el regulador bancario.

Los depósitos externos en Panamá crecieron 13.33% hasta abril. Archivo

Por su parte, Ana Raquel Velasco, directora de Regulación de la Superintendencia de Bancos, sostuvo que la percepción internacional sobre Panamá ha tenido consecuencias reputacionales para el sistema financiero, aunque en muchos casos los flujos cuestionados no necesariamente pasaban por la banca panameña.

Velasco afirmó que la ley de sustancia económica mejora la imagen de Panamá como una jurisdicción seria, ayuda en el proceso para salir de listas grises y fortalece la confianza bancaria internacional. “Una ley de sustancia económica facilita relaciones bancarias, reduce las sospechas de estructuras offshore, mejora los due diligence internacional”, indicó.

La funcionaria también señaló que la norma puede contribuir a atraer inversión real, reducir riesgos por parte de bancos corresponsales y cambiar la percepción de sociedades pasivas hacia estructuras con empleo calificado, centros regionales más sólidos y servicios corporativos más genuinos.

Crecimiento del Centro Bancario

Claro, Gia. Aquí tienes 3 párrafos periodísticos con los indicadores clave:

El Centro Bancario Internacional (CBI) cerró abril de 2026 con activos netos por $166,727.4 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 5.3%, de acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá este viernes 29 de mayo.

El desempeño estuvo respaldado por el crecimiento de la cartera crediticia, la expansión de las inversiones en valores y una posición de liquidez que se mantiene por encima de los mínimos regulatorios.

Los depósitos del CBI alcanzaron $120,742.5 millones, con un aumento de 7.34% frente a abril de 2025, equivalente a $8,256.6 millones adicionales. El mayor dinamismo provino de los depósitos externos, que crecieron 13.33%, mientras que los depósitos internos aumentaron 3.49%.

En materia de crédito, la cartera crediticia neta sumó $102,694.5 millones, un crecimiento interanual de 4.73%, equivalente a $4,634.1 millones adicionales. La cartera externa neta lideró el avance con un incremento de 10.65%, mientras que la cartera interna creció 1.37%. En los indicadores prudenciales, la liquidez legal del Sistema Bancario Nacional se ubicó en 59.42%, casi el doble del mínimo regulatorio de 30%, y el índice de adecuación de capital alcanzó 16.04%, por encima del mínimo exigido de 8%.