Banistmo y Banco La Hipotecaria acuerdan fusionarse por absorción y solicitan aval del regulador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La operación fue aprobada por las juntas de accionistas y directivas de ambas entidades y ahora deberá recibir la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Tras concretarse la compra de Banistmo por parte de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, Grupo Financiero BSC, un nuevo movimiento financiero marca la pauta en el sector bancario panameño.

Banistmo, S.A. y Banco La Hipotecaria, S.A. (BLH) acordaron este mes de agosto, iniciar un proceso de fusión por absorción, mediante el cual Banistmo se mantendría como la entidad sobreviviente y absorbería las operaciones de La Hipotecaria.

La decisión fue aprobada por las juntas de accionistas y juntas directivas de ambas entidades en reuniones celebradas el pasado 10 de agosto de 2026, según comunicó Banistmo a los inversionistas a través de un hecho de importancia divulgado al mercado.

El proceso todavía requiere la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), conforme a las disposiciones regulatorias vigentes para este tipo de operaciones. Ambas entidades deberán presentar ante el regulador la solicitud formal de aprobación de la fusión.

De concretarse la operación, Banistmo incorporaría a su estructura una entidad especializada principalmente en financiamiento hipotecario y préstamos relacionados con vivienda.

La presidenta de Banistmo, Aimeé Sentmat de Grimaldo, dijo a La Prensa, que el proceso de absorción de La Hipotecaria puede tomar alrededor de 6 meses, y la fusión busca reforzar el manejo de la cartera hipotecaria de la entidad financiera.

Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de Banistmo. LP/Gabriel Rodríguez

Aclaró que el proceso aún debe recibir la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá y que Banistmo será la entidad sobreviviente de la operación.

Señaló que la operación permitirá a Banistmo convertirse en uno de los principales actores del financiamiento de vivienda en el país, en un momento en que el sector busca recuperar dinamismo.

“Con esta fusión seremos uno de los principales jugadores en el mercado de viviendas de nuestro país”, destacó.

Al cierre de diciembre de 2025, Banistmo reportaba activos por $10 mil 573.2 millones y una cartera crediticia de aproximadamente $7 mil 152.4 millones, de acuerdo con las estadísticas financieras de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Por su parte, Banco La Hipotecaria registraba activos cercanos a $1,000 millones y una cartera crediticia aproximada de $917.1 millones al cierre del mismo periodo, según los reportes estadísticos del regulador bancario.

En conjunto, ambas instituciones suman activos superiores a los $11 mil 500 millones y una cartera crediticia que superaba los $8 mil millones al cierre de 2025.

Banistmo forma parte del grupo financiero Bancolombia. Banco La Hipotecaria, por su parte, tiene una trayectoria enfocada en el financiamiento de vivienda, especialmente mediante créditos hipotecarios.

Cronología de la operación financiera

El 18 de diciembre de 2025, marcó la salida de Banistmo del Grupo Cibest de Colombia (Bancolombia), y el inicio de una nueva etapa bajo el control del conglomerado financiero centroamericano Inversiones Cuscatlán Centroamérica, Grupo Financiero BSC.

La adquisición fue completada el 30 de junio de este año y pese al cambio de accionista y al ajuste de su imagen, Banistmo mantiene su nombre, tal como había informado Grupo Financiero BSC al concretarse la transacción.

El banco continúa operando bajo su actual nombre, así como con sus equipos, productos, servicios y canales de atención, pero con una nueva imagen y colores lanzados este 27 de agosto e 2026.

El refrescamiento de las sucursales se enmarca así en el proceso de transición posterior a la compra y permite a Banistmo diferenciar visualmente su identidad de la que mantuvo durante su vinculación con Bancolombia.

Al anunciar el cierre de la adquisición, Federico Nasser Facussé, presidente de Grupo Financiero BSC, había señalado que uno de los objetivos de la nueva etapa sería fortalecer la marca, los productos, los servicios y las capacidades de la entidad financiera en Panamá. La entidad cuenta con más de 600,000 clientes.