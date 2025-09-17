Panamá, 18 de septiembre del 2025

    Banca

    Bank of America anuncia aumento del salario mínimo a 25 dólares por hora en Estados Unidos

    EFE
    Bank Of America. EFE

    Bank of America anunció este miércoles el aumento de su salario mínimo por hora a 25 dólares para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos, un 4 % o un dólar más que lo pagado desde el último incremento en 2024, según reveló la compañía a través de un comunicado.

    “La remuneración competitiva es una de las muchas maneras en las que ayudamos a impulsar el crecimiento económico y las oportunidades en Estados Unidos”, manifestó a EFE la directora de recursos humanos de la entidad financiera, Sheri Bronstein.

    Además, la ejecutiva agregó que el “fuerte y creciente” salario mínimo del banco hace posible que sus integrantes de equipo “construyan una carrera a largo término” en la empresa.

    De acuerdo con Bank of America, entrar a la empresa con un salario mínimo es un “trampolín” en una carrera a largo plazo, tal como ha ocurrido con algunos de sus empleados, que ingresaron con la menor compensación y ahora tienen cargos de liderazgo.

    Lo anterior, según se explica en el comunicado, se logra a través de una “inversión continua” en la formación de las habilidades y una cultura basada en las oportunidades.

    Con este nuevo incremento, que se efectuará a principios de octubre, el salario mínimo anual para los trabajadores de tiempo completo en el banco estadounidense llegará a más de 50,000 dólares, agregó la información.

    El aumento, que beneficiará a miles de empleados en todo el país norteamericano, representa un incremento de más de 20,000 dólares desde 2017 en el salario anual de quienes están a tiempo completo.

    A su vez, el banco detalló que el 97 % de sus empleados también han recibido premios más allá de la compensación regular, equivalentes a cerca de 5,800 millones de dólares desembolsados desde 2017.

    El Bank of America es una de las instituciones financieras más grandes del mundo, con aproximadamente 69 millones de clientes particulares y empresariales en Estados Unidos.

    EFE

    Agencia de noticias


