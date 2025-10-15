Panamá, 15 de octubre del 2025

    Terminal de Cruceros

    B.A.P. Unión llega a Panamá con la ‘Casa Perú’: cultura, gastronomía y tradiciones a bordo del emblemático velero

    Getzalette Reyes

    El Buque Escuela a Vela de la Marina de Guerra del Perú, B.A.P. Unión, arribó este martes 15 de octubre de 2025 a la Terminal de Cruceros de Amador en Panamá, llevando a bordo la “Casa Perú”, un espacio que ofrece a los visitantes un recorrido por la oferta turística, cultural y gastronómica del país andino.

    La llegada del B.A.P. Unión forma parte de su travesía internacional, que ya lo ha llevado por 10 puertos de 8 países en América y Europa.

    Durante este recorrido, la “Casa Perú” ha servido como vitrina para mostrar textiles, artesanías y gastronomía peruana.

    “Nos llena de orgullo que el B.A.P. Unión llegue a Panamá compartiendo nuestra cultura y tradiciones. Panamá es un aliado estratégico y esta visita permitirá a los panameños descubrir las maravillas de un destino cercano, seguro y lleno de experiencias inolvidables como lo es Perú”, señaló Juan Luis Reus, Consejero Económico Comercial de PROMPERÚ en Panamá.

    Durante su escala en Panamá, el buque desarrollará actividades especiales organizadas por PROMPERÚ, incluyendo:

    • Capacitaciones para agencias de viajes.

    • Activaciones culturales.

    • Degustaciones de gastronomía peruana.

    • Recorridos por las instalaciones y equipo del velero.

    La embarcación culmina en Panamá su recorrido internacional por 10 puertos en 8 países de América y Europa. LP Elysée Fernández

