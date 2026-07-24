Barrio Pizza cambia de dueño y abre una nueva etapa de expansión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con pizzas bautizadas como La Yeyecita, La Pocotona, La Bestia, La Doña Fina y La Suegra, la cadena panameña evalúa su expansión internacional mediante franquicias.

En una industria marcada por la alta rotación de conceptos y la dificultad de sostener los negocios más allá de sus primeros años de operación, una cadena de restaurante panameño logró captar el interés de un grupo de inversionistas que ahora es que lidera la operación.

La transacción, concretada en 2025 con su fundador y antiguo propietario, Carlos Levi, abrió una nueva etapa para la compañía. El grupo comprador colocó al frente de la operación a Martín Alemán, economista y exbanquero de inversión en Nueva York, con el mandato de fortalecer la estructura del negocio y convertir una cadena local consolidada en una plataforma de crecimiento.

Barrio Pizza ya tenía 10 años en el mercado panameño y durante una década construyó una marca reconocible alrededor de una propuesta de pizza artesanal con identidad panameña.

Desde la adquisición, Barrio Pizza pasó de 7 a 10 puntos de venta con las nuevas sedes en Via Argentina, Aeropuerto de Tocumen y un food truck en Clayton. Además, superó los 90 colaboradores y próximamente abrirá en David, Chiriquí; en Panamá Pacífico (Panamá Oeste) y el sector de Obarrio, en el centro de la ciudad de Panamá.

El monto de la operación es como una receta que prefieren no revelar, aunque sí indicaron que la siguiente fase contempla evaluar mercados internacionales y utilizar el modelo de franquicias para replicar una operación de formato sencillo y con una marca diferenciada por pizzas con nombres como La Yeyecita, La Pocotona, La Bestia, La Doña Fina y La Suegra.

La conversación de la compra de Barrio Pizza surgió en una montaña de México, lejos de Panamá y prácticamente sin señal de teléfono.

Alemán, joven economista panameño, trabajaba en un banco de inversión en Nueva York en 2024, y había viajado junto con dos amigos para escalar el pico de Orizaba.

Durante la travesía, uno de sus compañeros le comentó que el fundador de la cadena estaba considerando la venta. Alemán vio en la propuesta una oportunidad para regresar a Panamá y comenzar una nueva etapa.

“Siempre supe que quería volver a Panamá. Aquí está mi familia y es donde siento que más puedo aportar”, destacó.

Al terminar el viaje, los tres amigos ya habían tomado una decisión. Junto con otros socios, avanzarían con la compra de la cadena. La operación se concretó al mes siguiente y Alemán regresó a Panamá en enero de 2025 para asumir como CEO de Barrio Pizza.

El cambio implicó abandonar la estructura de la banca de inversión, donde asesoraba a empresas en procesos de financiamiento, compra y venta, para ponerse al frente de un negocio de consumo con restaurantes, proveedores, inventarios, colaboradores y cocinas que deben funcionar todos los días.

Martín Alemán, CEO de Barrio Pizza, empresa panameña que prepara su expansión internacional. LP/Gabriel Rodríguez

“No te voy a decir que tenía un enamoramiento del mercado de restaurantes, pero me pareció una gran oportunidad. Es una marca que conocía desde hace mucho tiempo y que tiene mucho potencial por desarrollar”, explicó.

“Barrio Pizza no es un restaurante italiano ni una pizzería italiana; es una pizzería panameña”, afirmó.

La preparación de cada pizza combina una masa de estilo napolitano con ingredientes seleccionados y sabores creados para el gusto panameño. Cortesía

La llegada al aeropuerto representó un paso importante para la exposición de la marca frente a viajeros internacionales. El establecimiento está ubicado en el Muelle Norte de la Terminal 1 y opera con una oferta adaptada a un consumidor que dispone de poco tiempo.

De los 10 establecimientos que tiene la empresa, nueve son propios y una franquicia en Colón, abierta en 2024. De acuerdo con el CEO, la experiencia de ese local ha sido exitosa y sirve como referencia para evaluar el uso de franquicias en la siguiente etapa de crecimiento.

La expansión nacional tendrá uno de sus próximos capítulos en David, provincia de Chiriquí. La construcción del establecimiento ya está en marcha en Plaza Las Palmas.

La inauguración de la sucursal en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cortesía

La expansión internacional todavía no tiene un país o una ciudad definida. Alemán aclara que la empresa se encuentra analizando opciones y que la búsqueda de mercados fuera de Panamá comenzaría con mayor fuerza el próximo año.

“No tenemos nada concreto todavía, pero es algo que estamos analizando constantemente para determinar cuál sería el mejor lugar para comenzar”, señaló.