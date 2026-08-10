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    Hecho de importancia

    Basilio Fernández es designado director en la junta directiva de Corprensa

    Redacción de La Prensa
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    Basilio Fernández es designado director en la junta directiva de Corprensa
    Don Basilio Fernández Pérez fue asociado de La Prensa de 1980 (año de fundación del periódico) hasta 2026.

    El licenciado Basilio Fernández, uno de los asociados fundadores del diario La Prensa, se ha incorporado como miembro de la junta directiva de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa).

    Fernández ingresó a La Prensa el 4 de agosto de 1980, fecha de fundación del periódico. Aquí laboró por 46 años. Ocupó diversos cargos en el área administrativa e incluso fue “canillita”. El año pasado ejerció interinamente como gerente general.

    Al momento de acogerse a su jubilación, el pasado mes, se desempeñaba como gerente de Operaciones.

    Además, es columnista de opinión en Mi Diario, también editado por Corprensa.

    Fernández es licenciado en Administración de Empresas y tiene una maestría con énfasis en Recursos Humanos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), que es parte de la red de universidades privadas Laureate International.

    El nuevo director, que fue designado el pasado 17 de julio, ocupa la vacante dejada por Annette Planells, quien renunció hace un año.

    La junta directiva de Corprensa la completan Jorge Molina Mendoza (presidente), Aurelio Barría (tesorero), Rita Vásquez (secretaria) y Jorge Luis Quijano (director).

    El próximo 11 de agosto, Corprensa celebra su asamblea general anual de accionistas.

    Redacción de La Prensa

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