BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó este martes en Ciudad de Panamá con un llamado a una mayor integración regional para su crecimiento económico, bajo la presencia de ministros de economía centroamericanos y con miras a la asamblea anual de ese banco.

“La región quiere integración, quiere tener escala, quiere mejorar la efectividad en conjunto”, dijo durante el discurso inaugural el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

Bajo ese aspecto, Goldfajn señaló cuatro prioridades para Centroamérica como el “crecimiento liderado por el sector privado”, ya que “los recursos públicos no alcanzan para cubrir la necesidad de desarrollo de la región”.

“Las alianzas público y privadas, la movilización de capital privado, reducen la presión fiscal, amplían el acceso a servicios esenciales y permite financiar infraestructura sin sobrecargar los presupuestos públicos”, señaló el presidente del Grupo BID.

Así instó a “la integración regional” y resaltó la “capacidad de ejecución del Estado”, pues a su juicio “la calidad de la ejecución importa tanto como los planes, evaluaciones y financiamiento”, así como la necesidad de impulsar “los talentos y habilidades”.

Previa a asamblea anual del BID

Esta reunión arrancó con el análisis de “formas de impulsar un crecimiento sostenible” a través del programa regional del banco llamado ‘América en el Centro’, con un “enfoque en la integración regional y la inversión en talento, junto con prioridades clave conjuntas para el próximo año”.

Este encuentro “representa una oportunidad invaluable para fortalecer la colaboración regional y consolidar posiciones comunes con miras a la asamblea general en Paraguay”, que tendrá lugar del 11 al 14 de marzo próximo, señaló el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Entre los participantes confirmados a EFE se encuentran el ministro de Economía de Panamá, Felipe Chapman; los ministros de Hacienda de Costa Rica y El Salvador, Rudolf Lücke y Jerson Posada, respectivamente; el líder de la cartera de Finanzas de Guatemala, Jonathan Menkos, y de Honduras, Emilio Hernández.

“La región (centroamericana) en su conjunto llega a esta reunión con una posición más sólida que hace algunos años. La inflación se mantuvo contenida, los tipos de cambio estables y el sector externo muestra más resiliencia”, señalo Goldfajn.

Y agregó: “Pero la estabilidad no es el destino, es el punto de partida. El desafío ahora es transformar esta estabilidad en aún más crecimiento”.