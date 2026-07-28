BID Invest pondrá a disposición hasta $1,000 millones para proyectos privados en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El multimillonario plan no implica creación de fondo público, no genera deuda pública ni manejo estatal de fondos, asegura el MEF.

Un plan para otorgar hasta $1,000 millones en financiamiento e inversión privada en Panamá fue aprobado por el BID Invest, brazo del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sin que implique manejo estatal de fondos, informó este martes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La disponibilidad del dinero no contempla la creación de un fondo público. Esto implica que no será administrado por el Estado, ni generará deuda pública.

De acuerdo con el MEF, el objetivo es impulsar la inversión privada, fortalecer sectores estratégicos de la economía nacional y promover la generación de empleos, mediante recursos que serán dirigidos directamente a empresas y proyectos privados que cumplan con los criterios establecidos por BID Invest.

“El MEF actuará como socio estratégico y facilitador para promover un entorno propicio para la inversión”, señaló la institución, al destacar que cada operación será evaluada y aprobada de manera independiente por BID Invest, de acuerdo con sus políticas y procesos internos.

El Ministerio de Economía y Finanzas. Archivo

La estrategia permitirá canalizar recursos hacia empresas privadas e instituciones financieras que amplíen el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), consideradas un sector prioritario por su capacidad de generar empleo y dinamizar la economía.

Durante el primer semestre de 2026, BID Invest comprometió aproximadamente $200 millones en nuevas operaciones en Panamá, una señal, según el MEF, de que los recursos asociados a esta alianza ya comienzan a llegar al país.

La entidad prevé ampliar este volumen a medida que se identifiquen y aprueben nuevos proyectos elegibles.

Inversión en sectores clave

El programa tiene un alcance multisectorial y contempla oportunidades de financiamiento en áreas como construcción, turismo y logística, además de energía, agua y saneamiento, vivienda, infraestructura digital, manufactura, agronegocios y servicios financieros.

El MEF indicó que la selección de proyectos dependerá de la demanda del sector privado, la viabilidad de las iniciativas y su aporte al desarrollo económico del país.

Asimismo, los proyectos deberán cumplir con estándares ambientales, sociales, de gobierno corporativo e integridad.

En iniciativas relacionadas con sostenibilidad, podrán incorporarse recursos concesionales y asistencia técnica para impulsar proyectos de energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica e infraestructura resiliente.

Sin impacto en las finanzas públicas

El ministerio reiteró que los financiamientos otorgados bajo esta alianza serán responsabilidad de las empresas privadas o instituciones financieras beneficiarias, por lo que no serán contabilizados como deuda del Gobierno panameño ni requerirán garantía soberana del Estado.

El informe destaca que para reforzar la transparencia, BID Invest publicará las operaciones aprobadas en sus plataformas institucionales.

Además, el MEF y la entidad financiera mantendrán mecanismos de seguimiento para evaluar avances y facilitar la ejecución de los proyectos.

El Gobierno señaló que el impacto de la estrategia será medido no solo por el monto de inversión movilizada, sino también por sus resultados en generación de empleo, acceso al financiamiento, fortalecimiento de las MiPyMEs, desarrollo de infraestructura y crecimiento económico sostenible.