Panamá, 19 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Energía

    BID y CAF respaldan la interconexión eléctrica

    Wilfredo Jordán
    BID y CAF respaldan la interconexión eléctrica
    El encuentro fue inaugurado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien subrayó la trascendencia del proyecto binacional. Cortesía

    Panamá y Colombia relanzaron el proyecto de interconexión eléctrica, en un encuentro binacional celebrado ayer en la capital panameña con autoridades de ambos países y el respaldo de organismos multilaterales.

    El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez J., destacó que no se trata solo de una obra técnica, sino de una oportunidad para llevar electricidad a comunidades que aún carecen del servicio y cumplir con una deuda social histórica.

    Durante la cita, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, recordó que su país ya presentó un Estudio de Impacto Ambiental en 2024, mientras que Panamá prevé contar con el suyo en noviembre de este año, un paso clave para avanzar en la evaluación patrimonial y social.

    Por su parte, el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, subrayó que el proyecto debe alcanzar un “punto de no retorno”, con voluntad política y coordinación efectiva para destrabar los nudos pendientes.

    Los bancos multilaterales expresaron su respaldo al proyecto. Gloria Lugo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Marta Lucía Ramírez, de CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, manifestaron su interés en continuar apoyando el financiamiento, explorando esquemas viables y sostenibles que permitan concretar la interconexión en beneficio de ambos países y de la integración regional.

    El proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia se planea desde hace más de 20 años y la inversión actual se calcula en unos $800 millones.

    La administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, advirtió que la integración es vital para reducir la fragilidad de ambos sistemas eléctricos y garantizar seguridad, sostenibilidad y dignidad a las comunidades beneficiadas.

    Wilfredo Jordán

    Editor impreso

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería. Leer más
    • Tren Panamá-David-Frontera: Panamá y Francia firman declaración de intención para el desarrollo de la obra. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más