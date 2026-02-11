BID y Google ofrecerán 60,000 becas en habilidades digitales en Centroamérica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) celebra en ciudad de Panamá la 39ª Reunión de Gobernadores de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, en la que presentó dos iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer la integración regional, la competitividad y el desarrollo del talento digital.

En el marco del encuentro, el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, anunció el lanzamiento de Cargo Pass y Talent Up, programas que buscan impulsar la modernización logística y reducir la brecha de habilidades tecnológicas en la región.

“Estas dos iniciativas son excelentes ejemplos de cómo América en el Centro está generando cambios al conectar prioridades con resultados concretos. Talent Up ayuda a cerrar la brecha de habilidades digitales, mientras que Cargo Pass aborda un cuello de botella clave en la integración regional”, señaló Goldfajn.

Cargo Pass: modernización logística con impacto regional

Según explicó el BID, Cargo Pass es un programa regional diseñado para modernizar la logística a lo largo del Corredor del Pacífico, por donde circula cerca del 90% de la carga de Centroamérica. La iniciativa apunta a reducir demoras en pasos fronterizos, mejorar la trazabilidad y ampliar los servicios logísticos entre países.

El BID estima que el programa podría generar beneficios económicos superiores a $700 millones anuales, con una inversión proyectada de $130 millones, fortaleciendo así la competitividad y la integración comercial del istmo.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, habla durante la 39 Reunión de Gobernadores del organismo en ciudad de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

Talent Up: más de 60,000 becas en habilidades digitales

Por su parte, Talent Up, desarrollado en alianza con Google —su primer socio estratégico—, inicia con un compromiso de más de 60,000 becas destinadas a la formación en áreas como computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos.

La iniciativa busca cerrar la brecha entre la creciente inversión en tecnología y las capacidades necesarias para aprovecharla productivamente, preparando a la fuerza laboral para los desafíos de la economía digital.

En Panamá, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) será beneficiario de 10,000 licencias en el marco de Talent Up – América en el Centro.

Esta asignación permitirá fortalecer la empleabilidad, impulsar la transformación productiva y preparar al talento panameño en competencias digitales estratégicas.

El Inadeh informó que trabaja en la creación de un ecosistema formativo para iniciar, a mediados del segundo periodo, los ocho módulos del curso Google Cloud Computing Foundations Certificate, orientado a la formación técnica en tecnologías de nube. Los aspirantes deberán contar con conocimientos previos en áreas informáticas.