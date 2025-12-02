Black Friday: comercios acumulan 58 faltas, según Acodeco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 58 irregularidades detectó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) durante las verificaciones realizadas en comercios de todo el país por el “Black Friday”.

El operativo incluyó visitas a 373 establecimientos para comprobar que las promociones cumplían con la normativa vigente.

La falta más común fue la ausencia de información sobre la duración de las ofertas, con 42 casos registrados. También se detectaron 13 incumplimientos por no exhibir de forma visible el precio de los productos.

Otras anomalías incluyeron mercancía con fecha vencida, promociones sin indicar cantidades disponibles, publicidad confusa y productos sin el doble precio requerido para validar descuentos.

La entidad adelantó que ya prepara un operativo similar para la temporada navideña, que incluirá la revisión de escáneres, verificación de precios y encuestas sobre los productos más consumidos en diciembre.

Acodeco recordó que mantiene abiertos sus canales de denuncias en WhatsApp, Telegram y redes sociales, y que los reportes pueden hacerse de forma anónima, siempre que incluyan los datos del comercio y la descripción de la irregularidad.